مال وأعمال

قال الرئيس التنفيذي في بنك وربة شاهين الغانم إن الاكتتاب الالكتروني في زيادة رأسمال بنك وربة هو الأول من نوعه في الكويت ويتم بالتعاون مع الشركة الكويتية للمقاصة وتم تخصيص موقع خاص بالاكتتاب، لافتاً أن المساهم من خلال الموقع سيعرف عدد الأسهم التي يمتلكها حالياً وكم عدد الأسهم التي يحق له الاكتتاب فيها التي تمثل 50 في المئة وسنعطيه امكانية اعطائه عدد أسهم أكبر من المخصص له وفقاً لحق الأولوية وأي مكتتب يرغب في الزيادة عن 50 في المئة من خلال أون لاين. وأوضح الغانم في مؤتمر صحافي أمس أن هناك شريحتين للمكتتبين الأولى التي تطلب 16.5 ألف سهم وسيقوم بالاكتتاب من خلال كي نت وسيقوم بالدفع من خلال كي نت وستصله رسالة عبر الايميل والرسائل النصية باكتمال اجراءات الاكتتاب. وفي حال طلب العميل أكثر من 16.5 ألف سهم ستتم طباعة ورقة خاصة بعدد الأسهم التي طلبها وسيكون هناك خطوات بالتعليمات المطلوب اتخاذها والتي منها توجيه إلى البنك الخاص به ويقوم بالاكتتاب من خلاله ويحول المبلغ إلى حساب بنك وربة وبعدها يذهب للكويتية المقاصة لاستكمال بقية الاجراءات. وأشار إلى أن الزيادة في رأس مال بنك وربة في الوقت الحالي يأتي على وقع زيادة معدلات النمو بشكل قياسي ومن المتوقع استكمال نسب النمو وبالتالي هناك حاجة لزيادة رأس المال بالإضافة إلى دعم النمو. وقال إن النمو سيأتي وبشكل أساس من المحفظة التمويلية الخاصة بالبنك.

وقال إن تعليمات المركزي الخاصة بزيادة القرض الاستهلاكي إلى 25 ألف دينار بدلاً من 15 ألفاً وأيضاً الابقاء على القرض الاسكاني عند 70 الف دينار ليكون المجموع 95 ألف دينار للمواطن ومن المتوقع أن يكون لبنك وربة حصة جيدة في سوق التمويل الجديد.

وأضاف إنه من المتوقع صدور قانون الرهن العقاري في 2019 وهو ما سيعزز وضع النمو في بنك وربة، بالإضافة إلى قيام الحكومة باستكمال مشاريعها التنموية خاصة في القطاع النفطي. وأضاف أن البنك اسهم وبشكل متميز في تمويل مشاريع تنموية خلال 2018 ومن المتوقع استمرارنا في تمويل تلك المشاريع المرحلة المقبلة. وقال الغانم إن طرح أدوات استثمارية جديدة من شأنه تعزيز ايرادات البنك والتي تنعكس على معدلات نموه.

نمو الأصول

ومن جانبه، أشار رئيس مجموعة الرقابة المالية والتخطيط في البنك خالد حافظ إلى أن بنك وربة تأسس في عام 2010 برأسمال صغير نسبياً وبرغم ذلك نجح البنك في تحقيق نسب نمو جيدة، حيث نمت الأصول بحوالي مليارا دينار بالإضافة إلى أن البنك جاء في المركز الثالث على مستوى الأصول أو المحفظة التمويلية على مستوى البنوك الكويتية بنهاية الربع الثالث من العام الحالي 2018 رغم محدودية رأس المال مقارنة بالبنوك. وقال إن الزيادة القادمة ستعزز تنافسية البنك ومعدلات النمو والاستمرار في زيادة ايراداته والدخول في قطاعات جديدة وحجم عملاء جدد.

وقال إن معدل العائد على على حقوق المساهمين تجاوز 6 في المئة بنهاية الربع الثالث ومستمرون في بناء احتياطيات ايجابية حتى نستطيع التحول لتوزيع أرباح على المساهمين السنوات القادمة.

وأضاف أن من المهم ذكره أن سعر الاصدار للزيادة الحالية يصل إلى 180 فلساً للسهم، حيث بلغ سعر السهم حالياً 230 فلساً، وبالتالي فإن هناك سعر خصم مغري على السهم بناء على توصية مجلس الإدارة وبالتالي هي فرصة طيبة للمساهمين الحاليين للبنك للمساهمة في زيادة رأس المال. وتوقع الغانم نسبة تغطية كبيرة للاكتتاب في زيادة رأس المال، موضحاً أنه من واقع الاستفسارات الواردة إلى البنك فإن نسب التغطية من المتوقع ستكون كبيرة. وقال إنه سيتم استخدام الزيادة في رأس المال في نمو وتعزيز المحفظة التمويلية والدخول في الفرص المتاحة أمام البنك، مع التوقعات بالنمو مع صدور قانون الرهن العقاري والذي سيكون جيداً بالإضافة للمشاريع التنموية التي سيطرحها القطاع النفطي. وأوضح أن البنك استطاع تنمية ايراداته من الاستثمار مقارنة مع بقية البنوك.

وعن توزيع الأرباح، قال إنه من الصعب توزيع أرباح في 2018 لزيادة رأس مال البنك، ومن المتوقع النظر في توزيع الأرباح في 2019 وسيتم عرض الأمر على قرار مجلس الإدارة. وأشار إلى أن البنوك تتجه للزيادة النقدية في حال عدم قدرة البنوك أو الشركات في توظيف أموالها الفائضة. وحول الاندماج بين البنوك الصغيرة أو الكبيرة وفائدته، قال إن الأمر مفيد للنوعين الصغيرة والكبيرة، لافتاً أن الأمر مهم في اطار تحول الكويت لمركز مالي وتجاري. وأوضح أن كبار الملاك أكدوا الاكتتاب في نفس مستوى نسبة الملكية وتصل إلى 50 في المئة، موضحاً أنه لم يبد أحد من كبار الملاك زيادة الحصة عن مستويات حصص الملكية.

