وطن النهار

قال مدير مديرية العمليات بالقوة الجوية العميد ركن طيار سيف الحسيني ان القوة الجوية ستتسلم الدفعة الاولى من طائرات «اليورو فايتر» الأوروبية مطلع العام 2020، لافتا الى ان عدد الطائرات التي ستقتنيها القوة الجوية من هذا النوع يبلغ 28 طائرة تسلم على عدة مراحل.

وأضاف الحسيني في تصريح صحافي عقب تقديم القوة الجوية الإيطالية لعرضين جويين الاول لطائرة «اليورو فايتر» والثاني لفريق القوة الجوية الإيطالية الاستعراضي «الأسهم ثلاثية الألوان» على شاطئ الخليج العربي بجانب الأبراج بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد ورئيس الأركان العامة للجيش الفريق ركن خالد الخضر ومساعد رئيس الأركان الفريق ركن عبدالله النواف الصباح وكبار قيادات الجيش وأعضاء المجلس الأعلى للدفاع، ان هذا العرض يأتي ضمن فعاليات الأسبوع العسكري الايطالي المقام في الكويت والذي يتخلله العديد من الفعاليات والاجتماعات العسكرية بين الجانبين، موضحا ان هذا العرض أقيم في مملكة البحرين الشقيقة ومن ثم دولة قطر الشقيقة.

وأوضح الحسيني ان القوة الجوية بدأت تقتطف ثمار كلية احمد الجابر الجوية في تأهيل الطيارين وفنيي الطيران الكويتيين، مشيرا الى ان صفقة «اليورو فايتر» تتضمن تدريب الطيارين والكوادر الفنية في كل ما يتعلق بالطائرة.

