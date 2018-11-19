عربيات ودوليات

بغداد الرياض الوكالات: عقد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز والرئيس العراقي برهم صالح جلسة مباحثات في قصر اليمامة بالعاصمة السعودية الرياض، وقالت وكالة الانباء السعودية «واس» أمس ان الملك سلمان وصالح استعرضا خلال مباحثتهما العلاقات الوثيقة بين البلدين، والسبل الكفيلة بتعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأحداث في المنطقة. وبدأ الرئيس العراقي امس زيارة الى العاصمة السعودية هي المحطة الختامية ضمن جولة إقليمية قادته الى عدد من دول المنطقة بهدف تحريك أوضاع العراق وتنشيط علاقته بدول الجوار. وشملت جولة صالح زيارة قصيرة إلى الأردن سبقتها زيارة للكويت ولكل من الإمارات و إيران لتختتم بالسعودية لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية بين البلدين.

وجاء في بيان صدر عن رئاسة جمهورية العراق ان صالح يزور المملكة لإجراء محادثات حول العلاقات الثنائية، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية. وأضاف «تأتي زيارة الرئيس العراقي للسعودية كمسك ختام في إطار جولة إقليمية، شملت الأردن، والكويت والإمارات، التي بحث معها تعزيز العلاقات والتعاون الاقتصادي».

وتابعت الرئاسة، أن معصوم سيعقد خلال الزيارة عدداً من اللقاءات والاجتماعات المهمة مع المسؤولين في المملكة العربية السعودية.

يذكر أن العلاقات السعودية - العراقية عرفت دفئاً لافتاً في العامين الأخيرين مع إبداء الرياض وبغداد رغبتهما في تعميق التعاون في المجالات كافة بما في ذلك تسهيل الحركة التجارية عبر حدود البلدين، والتنسيق الرياضي. على صعيد اخر اعلن مركز الاعلام الامني العراقي امس مقتل 10 عناصر ينتمون لتنظيم «داعش» في غارة جوية بمحافظة صلاح الدين. وقال المركز في بيان ان «طيران الجيش العراقي ضمن قاطع عمليات صلاح الدين تمكن من قتل 10 ارهابيين من تنظيم «داعش» وتدمير وكرين وثلاثة خنادق بالقرب من قرية كنعوص في مدينة الشرقاط». واوضح ان سربا آخر من طيران الجيش تمكن في اثناء اسناده لقوات عراقية كانت تلاحق عناصر «داعش» على الارض من تدمير وكر واربع دراجات نارية لعناصر التنظيم شمال بحيرة حمرين الى الشمال من محافظة ديالى المجاورة. وتنفذ القوات العراقية حاليا عمليات امنية لملاحقة بقايا تنظيم «داعش» في المناطق الجبلية والصحراوية النائية القريبة من محافظتي صلاح الدين وديالى. الى ذلك قالت الشرطة العراقية أمس إن رجل الدين وسام الغراوي قتل بالرصاص خارج منزله وسط مدينة البصرة على يد مجهولين ليل السبت الاحد. وكان الغراوي شخصية بارزة في التظاهرات التي خرجت خلال الأشهر الماضية والتي تطالب بتحسين الخدمات في المدينة الواقعة جنوبي العراق.

