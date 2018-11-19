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الدوحة - كونا: بحث أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني مع رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي «العلاقات الوطيدة» التي تجمع بين قطر والعراق وآفاقها المستقبلية.

وذكرت وكالة الانباء القطرية ان ذلك جاء خلال استقبال الشيخ تميم امس الحلبوسي والوفد المرافق له بمناسبة زيارته للدوحة بحضور رئيس مجلس الشورى القطري احمد آل محمود.

وقالت الوكالة ان الحلبوسي نقل تحيات الرئيس العراقي برهم صالح ورئيس الوزراء عادل عبدالهادي وتمنياتهما لامير قطر بموفور الصحة والسعادة وللشعب القطري مزيدا من التقدم والرخاء. واضافت ان الشيخ تميم بن حمد حمل الحلبوسي تحياته للرئيس العراقي ورئيس الوزراء وتمنياته لهما بوافر الصحة والعافية وللشعب العراقي دوام الرفعة والتقدم.

