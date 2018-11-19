عربيات ودوليات

الرياض - د.ب.أ: يفتتح خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز اليوم أَعْمَال السنة الثالثة من الدورة السابعة لمجلس الشورى، حيث يلقي خطاباً، يتضمن سياسة المملكة العَرَبِيّة السعودية الدَّاخِلِيَّة والخارجية.

وقال رئيس مجلس الشورى الشيخ د.عبدالله بن محمد بن ابراهيم آل الشيخ في تصريح صحافي امس ان «مجلس الشورى يتطلع لهذا الخطاب الذي يأتي كل عام نبراساً لأعمال المجلس». وأشار الى أن السعودية قد أصبحت مثالاً يحتذى في تحقيق النمو الشامل من خلال رؤية المملكة 2030 وما تضمنته من خطط طموحة تهدف لبناء المواطن السعودي وتعزز اسهامه التنموي.

من جهته قال نائب رئيس مجلس الشورى د.عبدالله بن سالم المعطاني ان الخطاب الملكي «سيبين ملامح السياسة الخارجية والداخلية للمملكة، ومواقفها من مختلف القضايا الراهنة على الساحتين العربية والدولية ويحدد الأهداف والبرامج والغايات التي تطمح الدولة الى تحقيقها دلالة على ما يمثله مجلس الشورى من حضور على المستوى الوطني بوصفه منطلق للقرارات المؤثرة ايجاباً والداعمة لتحقيق تطلعاته وتوجيهاته».

وأوضح المعطاني أن السعودية تشهد حراكاً على مختلف المستويات التنموية من خلال رؤية المملكة 2030، وتشهد حراكاً ثقافياً تسعى الرؤية من خلاله وفقاً لاستراتيجيتها الى الرقي بهذا الوطن وأبنائه للاسهام في صناعة الانسان السعودي القادر على مواجهة متطلبات الحياة وظروفها على تعددها واتساعها.

