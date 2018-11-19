عربيات ودوليات

القدس الوكالات: حذرت دراسة أمنية اسرائيلية، صدرت حديثا من تشكيل حلف عربي كبير يشبه حلف «الناتو« يضم مصر والمغرب ودول من الخليج العربى، معتبرة أن هذا خطر على أمن اسرائيل على المدى البعيد.

وقالت الدراسة التي أعدها معهد «الأمن القومي الاسرائيلي» ان الحلف الاستراتيجي الجديد بالشرق الأوسط تعكف الادارة الأميركية على بنائه منذ فترة لمواجهة طموحات ايران في المنطقة.

وأوضحت الدراسة أن الادارة الأميركية تسعى لتشكيل قوة عسكرية عربية مشتركة، تحت اسم «الناتو العربى» مشيرة الى أن تل أبيب تنظر بتخوف الى هذا الحلف العربي الجديد، مما قد يشكله من أضرار أمنية على تل أبيب في المستقبل البعيد. واعتمدت الدراسة الاسرائيلية، على تصريحات لمصادر أميركية وعربية رسمية لوسائل اعلام مختلفة، اعتبرت أن بين أهداف اقامة «الناتو العربي» أن يشكل كابحا أمام ميول ايران والتنظيمات المتطرفة في المنطقة، ومنعها من التوسع.

وأشارت الدراسة التي أعدها المعهد التابع لجامعة تل أبيب الى أنه في الأمد البعيد قد يكون لهذا الحلف اذا تشكل، دلالات أخرى، ليست جميعها ايجابية بالنسبة لاسرائيل وذلك بسبب امكانية تغيير السياسات في الدول الأعضاء فيه ويؤدي الى تغيير سلم أولويات واستئناف العداء تجاه اسرائيل في منطقة عربية تكون متكتلة بشكل أكبر وذات قدرة عسكرية أكثر تطورا من اليوم. على صعيد اخر حذر رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو أمس من أن اجراء انتخابات مبكرة سيكون «خطأ» في وقت يسعى الى انقاذ ائتلافه الحكومي من الانهيار عقب استقالة وزير الدفاع افيغدور ليبرمان. وقال نتانياهو في مستهل اجتماع للحكومة «في مرحلة حساسة أمنيا، فان اجراء انتخابات أمر غير ضروري وسيشكل خطأ». وأشار رئيس الوزراء الى حالات سابقة دعت فيها حكومات يمينية الى انتخابات لم تكن نتائجها كما كانت تأمل. وقال «علينا القيام بكل ما بامكاننا لتجنب أخطاء كهذه».

وواجه ائتلاف نتانياهو أزمة منذ الأربعاء عندما أعلن ليبرمان استقالته احتجاجا على اتفاق مثير للجدل لوقف اطلاق النار في قطاع غزة،ما أثار تكهنات بشأن اجراء انتخابات مبكرة باعتبارها باتت واقعا لا مفر منه. وبعد انسحاب ليبرمان باتت أغلبية ائتلاف نتانياهو في الكنيست (120 مقعدا) تقتصر على مقعد واحد.وسيلتقي نتانياهو بوزير المالية موشي كحلون، الذي يسيطر حزبه «كلنا» على عشرة مقاعد في وقت لاحق لمناقشة سبل انقاذ الائتلاف. كما يطالب وزير التربية من حزب البيت اليهودي اليميني المتشدد (ثمانية نواب) نفتالي بينيت بوزارة الدفاع لكن نتانياهو أشار الى أنه سيتولى حقيبتها ولو مؤقتا. وأعلن بينيت مساء السبت في تصريح الى الشبكة الثانية للتلفزيون الاسرائيلي، أن ليبرمان «أسقط الحكومة ولم تعد موجودة، ونحن نتجه الى انتخابات ولا بديل عن ذلك».وموعد الانتخابات في نوفمبر 2019.

وقدم حزب «اسرائيل بيتنا» امس مشروع قانون لحل الكنيست، في محاولة للدفع باتجاه اجراء انتخابات مبكرة. وذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن التصويت على مشروع القانون سيكون يوم الأربعاء القادم.

