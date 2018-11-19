عربيات ودوليات

رام الله - د.ب.أ: أكد خليل الحية عضو المكتب السياسي لحركة «حماس» أن تفاهمات وقف اطلاق النار التي رعتها مصر لا تزال قائمة ومستمرة، نافيا وجود أي تقدم في المفاوضات المتعلقة بملف الأسرى.

ونقلت وكالة «معا» الفلسطينية امس عنه القول ان السلطات الاسرائيلية «تعيق أي تقدم في هذا الملف وغير جاهزة لابرام صفقة أسرى حقيقية، وتراوغ وتبيع الوهم لعائلات جنودها». وأضاف أنه ليس لديه معلومات حول قبول تل أبيب بالافراج عن أسرى «صفقة شاليط» المعاد اعتقالهم، مشيرا في السياق الى أنه «لا يمكن ابرام صفقة جديدة والاحتلال لم يحترم الصفقة السابقة ويستمر في اعتقال بعض محرريها».

وفيما يتعلق بعملية خانيونس مؤخرا، فقد أكد الحية أن «الجيش الاسرائيلي حاول تنفيذ اختراق أمني كبير على ما يبدو من خلال زراعة أجهزة تنصت لكن المقاومة الفلسطينية كانت له بالمرصاد، ويقظتها أفشلت مخططاته».

وكانت تقارير أشارت الى حدوث تقدم في المفاوضات بين اسرائيل و«حماس» حول صفقة تبادل وأن اسرائيل قررت بشكل أولي الاستجابة للشرط الرئيسي الذي تضعه حركة «حماس» لاستئناف المفاوضات غير المباشرة في ملف صفقة التبادل المحتملة وهو الافراج عن كل السجناء الذين تم اعتقالهم مجددا بعد الافراج عنهم ضمن صفقة شاليط. ونقلت هيئة البث الاسرائيلي عن مصدر وصفته بالكبير نفيه أيضا لصحة هذه الأنباء.

