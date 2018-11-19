عربيات ودوليات

إسطنبول - الوكالات: أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو انه سيجري مع نظيره الأميركي مايك بومبيو «تقييما شاملا» لعلاقات البلدين خلال لقاء سيجمعهما يوم غد الثلاثاء. ونقلت وكالة «الأناضول» التركية في ساعة مبكرة من صباح امس عنه القول ان العلاقات التركية الأميركية «شهدت مؤخرا توترا والجميع حاول ربط ذلك مع قضية القس (الذي أطلقت تركيا سراحه مؤخرا أندرو) برانسون»، الا أنه اعتبر أن هناك قضيتين توتران العلاقات الثنائية، أحدهما دعم واشنطن للمسلحين الأكراد في سورية والثانية تتعلق بعدم استجابة الولايات المتحدة لمطالب بلاده بتسليم رجل الدين التركي المقيم في الولايات المتحدة فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بالمسؤولية عن محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها منتصف عام 2016.

وشدد الوزير التركي على أن استمرار تعاون واشنطن مع وحدات حماية الشعب الكردية رغم اقرارها بأنها امتداد لـ«منظمة حزب العمال الكردستاني» هو خطأ كبير. وأوضح أن تركيا تسعى الى تطبيق خارطة الطريق المتعلقة باخراج المسلحين الأكراد من منطقة منبج شمالي سورية، وأن الخارطة لاتقتصر على منبج فحسب بل تشمل ارساء الاستقرار شرقي نهر الفرات بالمناطق التي يسيطر عليها المسلحون الأكراد. وجدد تأكيده على أن «تركيا لاتطمع في اقتطاع أجزاء من الأراضي السورية بل تحترم وحدة تراب هذا البلد أكثر من أي دولة أخرى». وتابع «في حال احرازنا تقدما في هذا الاطار والقضاء على الارهابيين الذين يشكلون تهديدا لنا من هذه المنطقة، حينها يمكن أن تستقر علاقاتنا مع الولايات المتحدة على أرضية سليمة».

ومن المتوقع أن تأخذ العمليات العسكرية التركية التي انطلقت قبل أكثر من عامين في الشمال السوري، منحى جديدا وفق تصريحات رسمية تركية. ولوحت تركيا بنقل العمليات الى شرقي الفرات لاستهداف القوات الكردية حليفة واشنطن في المنطقة، وذلك تزامنا مع تدريبات عسكرية مكثفة تجريها فصائل مقاتلة تدعمها أنقرة بهدف المشاركة في تلك العمليات.

وقال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، ان أنقرة تتطلع لوقف واشنطن دعمها لـ«وحدات حماية الشعب» الكردية في سورية. وأوضح أكار، في اطار لقائه امس برئيس الأركان الأميركي جوزيف دانفورد في كندا أن تركيا «حذرت الجانب الأميركي من تكرار مشاهد جنوده وهم جالسين سوية مع الارهابيين» مضيفا «لقد أبلغناهم رفضنا لتلك الصور المستفزة». وفي وقت سابق أبدى أكار استياءه من صور تداولتها وسائل الاعلام، تظهر عسكريين أميركيين يجلسون جنبا الى جنب أثناء مأدبة عشاء، مع مقاتلين من «قوات سورية الديموقراطية» الكردية ويدعمها التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة. وشدد الوزير على أن الشارع التركي منزعج ازاء تلك الصور، مشيرا الى أن تلك الصور «تضر بسمعة الولايات المتحدة»، وأن أنقرة تنتظر من واشنطن أن تقطع، كما وعدت، تعاونها مع «قوات سورية الديموقراطية».

