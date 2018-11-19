عربيات ودوليات

أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، السفيرة نبيلة مكرم، أن حق الصيدلي المصري أحمد طه الذي قتل مؤخرا في السعودية لن يضيع هباء منثورا.

وأوضحت أن وزارة الهجرة ونقابة الصيادلة ومختلف الجهات المعنية بهذا الأمر توجه جميع الامكانيات للقصاص لدماء الشهيد.

وقالت:» الدم المصري غالٍ، والمملكة العربية السعودية تولي لهذا الحادث اهتمامًا كبيرًا وثقتنا كاملة في قصاص القضاء السعودي من قاتله».

ولقي المواطن المصري أحمد طه مصرعه خلال الأيام الماضية على يد أحد السعوديين بعد شجار نشب بينهما عقب رفض الصيدلي المصري استرجاع بعض المستحضرات التي اشتراها المواطن السعودي دون وجود فاتورة شراء بحوزته.