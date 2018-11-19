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حضر محافظ الدقهلية في مصر، القبطي كمال شاروبيم، شعائر صلاة الجمعة بالمسجد الكبير في قرية كفر عزام التابعة لمركز السنبلاوين، وشارك مع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة في افتتاح المسجد.

وقال المحافظ شاروبيم، ان اصراره على مرافقة الوزير كان هدفه ارسال رسالة «شكر للمجتمع المدني والمتبرعين لبناء المسجد، ورسالة للخارج وللداخل، نؤكد فيها أن المسيحيين كالمسلمين يفرحون ببناء مسجد يذكر فيه اسم الله».

وتابع أنه: «كمسؤول مصري أولا ومسيحي ثانيا، يرسل برسالة حب لاخوته المسلمين بأنه كما تزور القيادات الكنائس في المناسبات، يجب أن يزور المسؤول المسيحي المساجد وخصوصا عند الافتتاح». من جهته، أكد بابا الاسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، البابا تواضروس، أن الكنيسة صارت غنية بالايقونات المختلفة، ومن خلالها يوجد نوافذ على السماء، وأوضح البابا خلال ترؤسه قداس تدشين كاتدرائية العباسية بمناسبة مرور 50 عاما على تأسيسها، أن بعض الأحداث التي ظهرت خلال الـ50 عاما الماضية أنشأت أيقونات كثيرة مثل الشهداء، واعتراف المجمع المقدس.

وأشار البابا الى أنه تم تسجيل بعض الأحداث المهمة بأيقونات الكاتدرائية، ومنها حادث شهداء ليبيا، ودير الأنبا صموئيل في المنيا، وحادث البطرسية لتخليد ذكرى الشهداء على أيقونات الكاتدرائية.

