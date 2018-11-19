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واشنطن- أ.ف.ب: أكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن الولايات المتحدة ستعلن خلال ايام خلاصة نهائية بشأن قضية قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي. وأوضح ترامب أنّ «تقريرا كاملا» حول «من فعل ذلك» سيصدر بحلول الإثنين أو الثلاثاء وذلك اثناء حديث مع الصحافيين في ماليبو بكاليفورنيا بعد تفقده الأضرار الناجمة عن حرائق الغابات.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية هيذر ناويرت في وقت سابق إن التقارير التي تحدثت عن توصل الولايات المتحدة إلى خلاصة نهائية بشأن القضية «غير دقيقة». وأضافت «لا تزال هناك عدة اسئلة من دون أجوبة في ما يتعلق بقتل خاشقجي إن وزارة الخارجية ستواصل السعي للحصول على كل الوقائع المتصلة بذلك».

وتابعت أن مساعي الوزارة ستستمر للتوصل إلى الحقيقة وستعمل مع دول أخرى لمحاسبة المسؤولين مؤكدة «سنقوم بذلك مع الحفاظ على العلاقة الاستراتيجية المهمة بين الولايات المتحدة والسعودية». وشددت المتحدثة على أن واشنطن اتخذت «اجراءات حاسمة» ضد أفراد تضمنت فرض قيود على تأشيرات الدخول وعقوبات.

وقبيل إيجاز مرتقب من قبل وزير خارجيته مايك بومبيو ومديرة «سي آي ايه» جينا هاسبل ، رفض ترامب الفكرة لدى سؤاله عن احتمال اتخاذ واشنطن تحركا ضد الرياض.وقال للصحافيين «انهم يشكلون (السعوديون) حليفا رائعا حقا في مجالي الوظائف والتنمية الاقتصادية». وأضاف «علي كرئيس أخذ ذلك وأمور كثيرة أخرى في الاعتبار».

بدورها، أكدت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني ضرورة إجراء تحقيق «شامل ونزيه وشفاف» بشأن قضية مقتل خاشقجي. وقالت في بيان «لا تزال هناك حاجة لتوضيح كامل للظروف المحيطة بهذه الجريمة المروعة وضمان محاسبة جميع المسؤولين عنها». وبينما شددت على معارضة الاتحاد الأوروبي القاطعة لعقوبة الإعدام، قالت موغيريني «سنواصل التأكيد على أنه ينبغي أن تفرض السعودية اجراءات لضمان عدم تكرار حادثة كهذه على الإطلاق». وأضافت أنه «في الوقت المناسب سينظر الاتحاد الأوروبي ودوله في الكيفية التي سيتمكنون من خلالها العمل معا من أجل اتخاذ اجراءات مناسبة ضد الأشخاص المسؤولين» عن العملية.

وأشارت النيابة العامة السعودية إلى أن فريقا من 15 عنصرًا توجه لإعادة خاشقجي إلى السعودية «بالرضا أو بالقوة» إلا أن الأمر انتهى بقتل الصحافي وتقطيع جثّته.

