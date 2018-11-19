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نجل خاشقجي يعيد نشر رد خالد بن سلمان على «واشنطن بوست»


الرياض الوكالات: أعاد صلاح، نجل الإعلامي السعودي، جمال خاشقجي، نشر تغريدة سفير السعودية في أميركا، الأمير خالد بن سلمان، والتي رد فيها على تقرير صحيفة «واشنطن بوست» الأميركية حول والده بالقنصلية السعودية في تركيا مطلع أكتوبر الماضي. وقال السفير السعودي في تغريدته «كما قلنا لصحيفة واشنطن بوست، آخر مرة تواصلت فيها مع السيد خاشقجي كانت عبر رسالة نصية في الـ26 من أكتوبر 2017، ولم اتحدث معه عبر الهاتف مطلقا وبالتأكيد لم اقترح عليه الذهاب لتركيا لأي سبب من الأسباب، وأدعو الحكومة الأمريكية لنشر أي معلومات متعلقة بهذه المزاعم». وفي تغريدة منفصلة نشر الأمير خالد بن سلمان، بيان سفارة بلاده في أميركا ومن ضمنه «المزاعم في هذه التقديرات زائفة، سمعنا ولا نزال نسمع العديد من النظريات دون رؤية أسس هذه التكهنات». واعتبر مغردون في تعليقاتهم على إعادة نشر نجل خاشقجي لتغريدة السفير السعودية «ابسط مثال لثقة المواطن في قيادته».


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