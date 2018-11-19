عربيات ودوليات

مع تشدد بروكسل.. يجري الدفع بمعتدلين أمثال تيريزا ماي خارج السلطة.. الشئ الوحيد الذي يمكن قوله هو أن الوسط ممسك بزمام الأمور. فبروكسل في موقف قوي، حتى الآن على الأقل. الواقع أنه نادراً ما وجد في التاريخ الأوروبي وسط قوي. لكن هذه المرة يمكن أن يصغي الصقر للصقار.

والصقور في هذه الحالة هما دولتان كبيرتان، المملكة المتحدة وايطاليا. فالأولى تريد مغادرة الاتحاد الأوروبي دون ألم ( وبشكل مريب على حد قول كثيرين) بينما تريد الثانية كسر قواعده أيضا دون الآم. وفي حين كانت بريطانيا وايطاليا تفردان للأزمة عناوين الأخبار يومياً، كان البيروقراطيين في بروكسل يحرزون تقدماً.

وفي هذا الأسبوع ، كان الدور على لندن حيث تهاوت حكومة رئيس الوزراء تيريزا ماي بسبب «البريكسيت» ، الذي رفضه كل من المحافظين والنواب بحزب العمال. وبعد اجتماع لمجلس الوزراء استغرق خمس ساعات أعقب عامين من المفاوضات المتقلبة مع بروكسل، استقال أربعة وزراء رفيعي المستوى من بينهم وزير خارجية بريكست دومينيك رااب من الحكومة يوم الخميس، وأعرب النقاد عن شكوكهم في احتمال مصادقة البرلمان على اتفاق ماي أو حتى بقائها السياسي.

وفي انتظار ظفر النسخة البريطانية من الرئيس الأميركي دونالد ترامب بالمنصب (وان كان ذلك أكثر تفرداً).. النائب بوريس جونسون، الذي استقال من منصبه كوزير للخارجية في يوليو الماضي، مدعياً في خطاب استقالته أن المملكة المتحدة ستصبح «مستعمرة» للاتحاد الأوروبي اذا ما تم تبني خطط ماي لتسوية البريكست.

لكن كغيره من منتقدي ماي، لم يقدم جونسون أي خطة بديلة. ورغم ذلك ومع تعهد ماي بالقتال من أجل الصفقة «بكل كيانها»، تفيد التكهنات بأن جونسون قد يحل محلها. واذا حدث ذلك، فسيعني هذا بالتأكيد مخرج «صعب» قد يترك الاقتصاد البريطاني في حالة من الفوضى. فالجنيه ينخفض بالفعل.

والى الجنوب، تضغط الحكومة الايطالية من أجل العجز في الانفاق، وهو ما قالت المفوضية الأوروبية انه غير مسموح به لأنه من شأنه أن ينتهك ظاهريًا القواعد الصارمة المنصوص عليها في ميثاق الاستقرار والنمو للاتحاد الأوروبي. فقد رفض مسؤولو المفوضية ميزانية ايطاليا لأنها تزيد العجز الى 2.4 في المئة في حين أن ديون الحكومة الايطالية أكثر من ضعف الحد المسموح به في منطقة اليورو وهو 60 في المئة. وكرد فعل، قامت الحكومة الايطالية الشعبوية يوم الثلاثاء باجراء تعديلين طفيفين ثم تحدت بروكسل أن تغرمها.

وردا على سؤال الأسبوع الماضي عما اذا كان من الممكن التوصل الى حل وسط، أجاب مفوض الاتحاد الأوروبي، بيير موسكوفيتشي، «لا، نحن لسنا في حالة تفاوض أو نقاش، القواعد هي القواعد.»

وهو موقف استهلالي جيد جدا في التفاوض. قد تعاني ايطاليا الآن العقوبات الأولى بموجب قواعد الميزانية، مما يعرض الدين الايطالي وسلامة منطقة اليورو للخطر في وقت تمتلك فيه ايطاليا رابع أكبر ديون سيادية في العالم.

لحسن الحظ، فان رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي ايطالي وقد أثبت في الماضي أنه يرغب في شراء الكثير من الديون. ووفقا لهارولد جيمس، المؤرخ في جامعة برينستون والمتخصص في التاريخ الأوروبي، تظهر قضيتا ايطاليا والمملكة المتحدة «أنه من المستحيل محاولة مغادرة الاتحاد الأوروبي. وكم الأمور السيئة التي قد تحدث في حال حاولت القيام بذلك».

لذا ربما لا ينبغي أن تكون نوبات الاحتدام تلك مقلقة للعالم الخارجي بدرجة كبيرة ، لكن ما يجعلها مثيرة للقلق هو توقيت حدوثها الذي يشهد تباطؤ الاقتصاد وتنامي الشعبوية التي تزيد من الانقسام السياسي داخل الاتحاد الأوروبي. وهذا ينطبق بدرجة كبيرة على أكبر اقتصاد أوروبي، ألمانيا، حيث كانت خطة الانقاذ الأوروبية لليونان، والتي دفعت بها المستشارة أنجيلا ميركل، هي ما حولت الحزب اليميني المتطرف «البديل لأجل ألمانيا» الى لاعب رئيس.

والأسوأ من ذلك أن هذا يحدث في وقت تتزايد فيه قوى اليمين المتجدد بينما يتخلى المعتدلون البارزون عن المسرح.

فقد كانت السلطات اليمينية المتطرفة محصورة الى حد كبير في دول أوروبا الشرقية مثل بولندا والمجر. لكن الآن تغيرت الأمور: فنصف حكومة ائتلاف ايطاليا من الجناح اليميني المناهض للهجرة. وأصبح المعتدلون محاصرين. فقد أعلنت ميركل مؤخرًا تخليها عن منصبها كزعيم للحزب في ألمانيا ، وشلت ماي ، وفي فرنسا أصبح الرئيس ايمانويل ماكرون - الذي كان ينظر اليه بعد انتخابات العام 2017 على أنه ترياق أوروبا الوسطي الليبرالي في مواجهة ترامب _ لا يحظى بشعبية كبيرة في الوقت الذي عادت فيه منافسته اليمينية، مارين لوبان، للمنافسة في استطلاعات الرأي.

وبالطبع ، فان دونالد ترامب يحب ذلك بل ويشجعه علانية. فبعد انتقاد ماكرون غير المباشر لاعلان ترامب أنه «قومي»_ خلال حديثه في باريس في ذكرى مرور 100 عام على نهاية الحرب العالمية الأولى_ بقوله «القومية هي خيانة للوطنية»، دعا ترامب جميع القوى اليمينية الفرنسية لهزيمة الزعيم الفرنسي.

وغرد ترامب: «المشكلة هي أن ايمانويل يعاني انخفاضاً ملحوظاً لشعبيته في فرنسا، بلغت 26 %، ومعدل بطالة بلغ ما يقرب من 10 %».

خلال حملتها الرئاسية الفاشلة في عام 2017 ، وصفت مارين لوبان انتخابات ترامب بأنها «حجر اضافي في بناء عالم جديد».... أو ربما في كومة ضخمة من الأنقاض... فقط الأشهر القادمة هي التي ستوضح.

Foreign Policy مايكل هيرش صحافي أميركي