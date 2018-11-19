عربيات ودوليات

واشنطن- الوكالات: قد تضطر النائبة في مجلس النواب الأميركي إلهان عمر إلى خلع حجابها لمباشرة عملها في الكونغرس في يناير المقبل باعتبار أن هناك قانونا يمنع أعضاء السلطة التشريعية من ارتداء أغطية الرأس الدينية، ومنها الحجاب حسب ما ذكر تقرير نشره موقع «ايلاف» الاخباري. وللمرة الأولى في تاريخ البلاد فازت في الانتخابات النصفية التي جرت في السادس من نوفمبر الحالي مسلمتان من الحزب الديموقراطي بعضوية مجلس النواب هما إلهان عمر (36 عاما) وهي صومالية هاجرت مع عائلتها إلى الولايات المتحدة في تسعينات القرن الماضي، والفلسطينية رشيدة طليب التي لا ترتدي الحجاب. وقالت صحيفة «واشنطن بوست» إن زعيمة الديموقراطيين في مجلس النواب نانسي بوليسي طرحت مشروعا لتغيير قانون عمره 181 عاماً يمنع أعضاء المجلس من ارتداء أغطية الرأس الدينية، لتمكين النائبة المنتخبة من مباشرة عملها في يناير المقبل. وإذا لم يوافق على تغيير القانون، فلن تتمكن النائبة المنتخبة عمر التي زارت مبنى الكونغرس الأسبوع الماضي برفقة زميلتها الفلسطينية من مباشرة عملها في يناير.

وكانت المهاجرة الصومالية التي جاءت من مخيم للاجئين في كينيا أعادت عبر حسابها في تويتر بعد إعلان فوزها في السادس من الشهر الحالي نشر فيديو لها وهي ترقص في احتفال أقيم لمناسبة انتصارها. كما نشرت صورة أخرى في الثالث عشر من الشهر الحالي تظهر فيها تعانق النائب الأسود جون لويس وهو رفيق لمارتن لوثر كينغ، فيما بدا أنها محاولة منها للرد على الأصوات اليمينية التي تتهمها بأنها متطرفة دينيا.

