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كيم كارداشيان: زوجي يدعم ترامب لكنه لا يفهم سياساته!


تطرقت نجمة تلفزيون الواقع الأميركية، كيم كارداشيان، الى دعم زوجها، مطرب الراب، كانيى ويست، الشديد للرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وأكدت كارداشيان في لقاء شبكة «سي إن إن»، أن دعم زوجها لترامب نابع في المقام الأول، من اعجابه بشخصيته وليس بسياساته.
وقالت: «انه مجرد شخص يحب شخصية دونالد ترامب، لكنه لا يفهم سياساته.. انه لأمر مربك للجمهور، أن يروا زوجي وهو يرتدي قبعة حمراء مكتوب عليها شعار (اجعلوا أميركا عظيمة مرة أخرى)، فيعتقدون أنه يدعم ترامب، ولكنه في الحقيقة يدعم الفكر الحر وحرية حب أي شخص، حتى وان كان هذا ليس اتجاها يجمع عليه غالبية الشعب».
وحاولت كيم أن تدافع عن زوجها، بعد تلقيه انتقادات واسعة بسبب دعمه الشديد لترامب، مؤكدة أن «وجهات نظره أسيء فهمها وأنه «ليس أفضل من يمكن التواصل معه». وقالت: «بالتأكيد هو في حاجة الى مترجم، وأنا أعرف ما بداخله، وأنا أعلم أنه سيأتي يوم ما سيخرج ما يحاول أن يعبر عنه».


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