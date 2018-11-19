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تحت رعاية سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد أقيم مساء أول من أمس حفل توزيع جوائز تكريم 2018 وذلك في مركز الشيخ جابر الاحمد الثقافي.

وقد اناب سموه وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح لحضور الحفل.

بدأ الحفل بالنشيد الوطني ثم القى ممثل سموه وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي الجراح كلمة بهذه المناسبة فيما يلي نصها: لقد تشرفت بالحضور نيابة عن راعي الحفل سيدي صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد ناقلا تهنئة سموه رعاه الله لكم جميعا على النجاح الكبير الذي حققته المبادرة في دورتها التاسعة والذي تحقق بفضل الله تعالى ثم بفضل تكاتف جهود القائمين على هذه المبادرة حتى ظهرت بهذه الصورة المشرفة مثمنا سموه حفظه الله احتضان المبادرة للمبدعين العرب في مجالات عدة ودون تمييز. ومسك الختام في حفلكم الكريم هذا ان اتشرف ايضا باستلام جائزة انجازات العمر المقدمة لسموه رعاه الله متمنيا سموه حفظه الله ورعاه كل التوفيق والسداد والنجاح لهذه المبادرة في دورتها القادمة.

الحصن الخليجي

ثم القى مؤسس الجائزة ريكاردو كرم كلمة فيما يلي نصها: أن نكون هنا في الحصنِ الخليجي الحصين في عاصمة الكلمة الحرة والتراث وقد استمتعنا جميعنا بعرض افتتاحي يمثل الروح الخليجية الطيبة قدمته فرقة تلفزيون الكويت فتحية لهذه الفرقة النابضة بالفرح. أن نكون في إمارة التقدم ودولة الأمان والمحبة العربية الأصفى من صفاء الفجر أن نكون هنا في أرض الخير والمطر الهاطل ليس الا بشرة خير من السماء لهذه البلاد وأهلها. أن نكون هنا على هذا المنبر في مركزِ جابر الأحمد الثقافي فذلك يعني ان لحفل تكريم هذه السنة قيمة مضافة في مدينة الاستضافة الكويت.

شكرا من القلب لصاحب السمو

أما بعد إن حفل تكريم أيها الأصدقاء اشبه بكتاب بعناوين كثيرة : الامل.. الغد.. الريادة.. القيادة. التفوق وكم رائع ان تختصر نخبة من الشباب العربي هذه القيم والعناوين وكم هو موجع ان يمر طريق التغيير والحلم بحقولِ ألغام ومن المؤسف ألا تتمكن مجتمعاتنا العربية من استيعاب الطاقات الشبابية والاكثر ايلاما ان يكون الجرح العربي بابا للولوج الى ضمير العالم. فها هي الايزيدية الشابة نادية مراد بنت الخامسة والعشرين التي انتهكت الانسانية كلها يوم انتهك جسدها قبل اعوام لتصبح اليوم ألمع الشخصيات على الصعيد العالمي وتمنح جائزة نوبل للسلام انتصرت بشبابها وبعزمها وبإرادتها.

الخيال الحر

أيها الأصدقاء احفظوا هذه الكلمات: يجب على الشباب أن يتطلعوا إلى النجوم وليس إلى اقدامهم هذه العبارة وردت في كتاب جديد لعالم الفيزياء الفلكية البريطاني ستيفن هوكينغ المتوفي قبل اشهر أمضى هوكينغ معظمِ سنوات عمره يكتب ويتواصل مع الطلاب محدثا ثورات علمية.

انه امر هام الا يستسلم الشباب وان يتركوا خيالهم حرا وان يتطلعوا الى صناعة المستقبل ما اروع ان يكون الخيال الحر ملعب الشباب العربي والمستقبل صنيعة عقولهم والانفتاح باحترام حقوق الانسان والحق الطبيعي في الاختلاف.

صوت السلام

ثم القى رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر عضو المجلس الفخري للجائزة د. هلال مساعد الساير كلمة أكد فيها خلال الحفل ان تكريم سمو امير البلاد الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح يعد اضافة الى صوت السلام والاعتدال الذي يدعو له الشيخ صباح دائما حيث بلغت الكويت في العطاء أقصى الارض.

وبين ان العطاءات الانسانية جعلت من الشيخ صباح قائدا للعمل الإنساني حيث استحق هذا اللقب ونحن اليوم نقف على منبر التكريم تحية له على ما قدمه واعطاه فالكويت اليوم باتت في صدارة الدول المانحة والناشرة للخير والسلام في سبيل إنقاذ الأرواح و مساعدة المحتاجين في شتى بقاع الارض.

ثم القى الشيخ د. محمد صباح السالم الصباح كلمة قال فيها: ان المكرم شخص قائد و له تاريخ تفتخر فيه الكويت والأمة العربية مشيرا الى مقولة الشيخ جابر الأحمد رحمه الله: ان حمل المسؤولية أمانة وصيانتها شرف و أداءها واجب و التفريط فيها خطيئة.

وذكر ان الشيخ جابر الأحمد قدم عمره للكويت ولقضايا الخليج العربي الى جانب إنجازاته للأمتين العربية والإسلامية واعماله الانسانية التي ظلت بارزة الى يومنا الحاضر.

شكر وتقدير

من جهته قال الشيخ سالم الجابر الصباح: أتشرف بالاصالة عن نفسي وبالنيابة عن ابناء المرحوم الشيخ جابر الأحمد الصباح ان اعبر عن شكرنا وتقديرنا للجنة التحكيم التي منحت جائزة التكريم لهذا العام الى المغفور له الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

وتقدم الشيخ سالم الجابر بالشكر لكل من شارك وساهم في إنجاز هذا الحفل على الرغم من حالة الطقس الاستثنائية، متمنيا التوفيق للقائمين على المبادرة.

الفائزون

وسلطت الدورة التاسعة لمبادرة تكريم الضوء على قصص نجاحات كثيرة وكانت جائزة تكريم للإبداع الثقافي منحت للدكتورأحمد ماطر من المملكة العربية السعودية اما جائزة تكريم للمبادرين الشباب منحت مناصفة للدكتور سامي حوراني من الأردن والدكتورة نادين حشاش حرم من لبنان.

ونالت جائزة تكريم للخدمات الإنسانية والمدنية ماجدة جبران من مصر ونالت جائزة تكريم للمرأة العربية الرائدة فارعة السقاف من الكويت.

ومنحت جائزة الإبداع في مجال التعليم للبروفيسور الطاهر بن الاخضر من تونس اما جائزة تكريم للتنمية البيئية المستدامة نالتها الدكتورة ماجدة أبوراس من المملكة العربية السعودية وجائزة الإبداع العلمي والتكنولوجي منحت للبروفيسور رشيد يزمي من المغرب.

ومنحت جائزة المساهمة الدولية في المجتمع العربي لمؤسسة المعونة الأمريكية للاجئين في الشرق الأدنى أنيرا - الولايات المتحدة الأميركية وجائزة القيادة البارزة للأعمال حصل عليها إميل حداد من لبنان.

وحازت الدكتورة ناديا السقطي من المملكة العربية السعودية على جائزة التميز الخاص كما منحت جائزة تكريم لإنجازات العمر إلى صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ومنحت جائزة القائد التاريخي لذكرى سمو الأمير المرحوم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.

يذكر ان مبادرة تكريم حرصت منذ نشأتها على أن تصبح مساحة لقاء لشخصيات عربية متميزة كل في مجاله فأصبحت مصدر إلهام للشباب العربي واختارت المبادرة هذا العام الكويت لتقيم حفلها السنوي.

لقطات من الحفل

نيابة عن سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد حضر وزير الديوان الأميري الشيخ علي الجراح.

تميز الحفل بالتنظيم الرفيع المستوى من قبل الديوان الأميري وفريق مبادرة تكريم.

قدمت الحفل الإعلامية المتميزة ليلى الشيخلي وتميزت بالدقة والاحترافية العالية.

شارك عدد بارز من الشخصيات في تقديم الفائزين . وقد سبق كل فائز فيلم وثائقي كتب ونفذ بعناية.

السيدة ماغي جبران قامت بالسجود والصلاة لمباركة الكويت وشعبها الكريم.

وقف الجمهور طويلاً لعدد من الشخصيات خلال لحظات تكريمهم.

الشيخ سالم الجابر الأحمد تسلم الجائزة الخاصة بأمير القلوب الشيخ جابر الأحمد الصباح رحمه الله.

فرقة التلفزيون قدمت مجموعة من الفقرات على مدى فترتين تفاعل معها الجمهور.