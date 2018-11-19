وطن النهار

كشف الامين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الدكتور خالد مهدي ان التوجه العام لدولة الكويت ضمن خطة التنمية التحول الى نظام المناقصات والتوريدات الالكترونية وتقليص الدورة المستندية في هذه المنظومة المتعلقة بالمناقصة والتوريدات والتعاقدات بما يحد من الفساد وتعزيز النزاهة.

جاء ذلك في تصريح ادلى به مهدي عقب مشاركته في افتتاح ورشة عمل افضل الممارسات في المناقصات العامة والتي تنظمها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ووزارة التجارة الاميركية والسفارة الاميركية في الكويت.

وأكد مهدي ان جميع مشاريع الميكنة والتحول الى النظم الالكترونية في مختلف جهات الدولة سيصب في صالح تحقيق رؤية دولة الكويت مع ضرورة التأكيد على وجود دعامات لتعزيز الحكومة الالكترونية والاقتصاد الرقمي.

وذكر الدكتور مهدي ان هذه الورشة تعد الفعالية الرابعة بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية وتأتي في اطار مذكرة التفاهم مع وزارة التجارة الاميركية والسفارة الاميركية في الكويت وتهدف الى تعزيز القدرات لافضل الممارسات القانونية التجارية انطلاقا من اهداف خطة التنمية الرامية الى تعزيز التنافسية وسرعة الاجراءات والنظر في الممارسات العالمية لجذب الاستثمار الاجنبي الذي يتطلب الالمام بالممارسات المهنية العالمية.

وأكد ان قانون المناقصات العامة مثله مثل أي قانون يحتاج الى تطوير مع مرور الوقت مشيرا الى ان هذا التطوير يواكب تحقيق رؤية الكويت 2035 مشيرا الى ان زيارة صاحب السمو الى الولايات المتحدة الاميركية أخيراً إذ اشار خلالها سموه الى ان الكثير من الرؤساء التنفيذيين للشركات الكبرى يرغبون في ان تكون الممارسات المتعلقة بالمناقصات والتوريدات والتعاقدات على مستوى عالمي لتتيح الفرصة لهم للاستثمار في دولة الكويت ونقل الخبرات.

وكان مهدي ألقى كلمة في مستهل افتتاح ورشة العمل رحب فيها بالحضور، مشيراً الى ان هذه الورشة تقام بالتعاون مع الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومعهد الكويت للدراسات القضائية ووزارة التجارة الاميركية في اطار اتفاقية التعاون مع شركاء التنمية في دولة الكويت.

واشار مهدي الى ان قانون المناقصات العامة الجديد كان يهدف بالاساس الى تسهيل العمليات المتعلقة في التوريد داخل البلاد ويعد احد القوانين والمتطلبات التشريعية في خطة التنمية لافتا ان هذه الورشة تهدف الى الاطلاع على الممارسات العالمية التي تمارسها العديد من الدول خاصة نظام المناقصات الفيدرالي الاميركي وتحديد التحديات في تنفيذ التشريعات واللوائح الكويتية الجديدة لجعل العملية اكثر كفاءة وتنافسية، بالاضافة الى الاستفادة من تعليقات المشاركين في الورشة حول ممارسات الشراء الحالية ووضع خارطة طريق لمشاركات المساعدة الفنية المستقبلية.

ومن جانبه القى السفير الاميركي لدى دولة الكويت لورنس سيلفرمان كلمة رحب فيها بالحضور مؤكدا انها مبادرة متميزة لوزارة التجارة الاميركية وبرنامج تطوير القانون التجاري الدولي للمشاركة في ورشة الحديث عن أفضل الممارسات في مجال المناقصات العامة مشيرا الى انها ورشة مهمة لتطوير الاقتصاد الكويتي وتحسينه وإصلاحه لتوفير الواردات والبضائع والسلع للمواطنين.

وأكد سيلفرمان ان الشركات الاميركية تتطلع الى زيادة حجم التبادل التجاري مع دولة الكويت كاشفا انه يبلغ ما يقارب 6 مليارات دولار بين الجانبين متطلعا الى المزيد من التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في مجال ادارة الصحة مشيرا الى ان سمو امير دولة الكويت التقى أخيراً في الولايات المتحدة الاميركية مع 15 من اكبر الرؤساء التنفيذيين للشركات الاميركية في سبتمبر 2018 حيث طلب سموه من هذه الشركات الاميركية ان تشارك بفاعلية في جهود دولة الكويت للاستفادة من التكنولوجيا وتطوير المدن الجديدة والجامعات والطرق وتطوير نظام الطاقة والكهرباء والتوسع في استكشاف النفط وصناعة البتروكيماويات وبناء المستشفيات وتطوير الجزر الكويتية والفضاء الالكتروني.

وبدوره القى مدير معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية المستشار عويد الثويمر كلمة اكد فيها ان الورشة فرصة سانحة لتشخيص جماعي لواقع التعاقدات الحكومية والوقوف على ابرز التحديات واقتراح التوجهات الكبرى لبلورة رؤية مشتركة لتطويره خصوصا في ظل القانون رقم 49 لسنة 2016 بشأن المناقصات العامة، مشددا على ان التعاقدات الحكومية تعد احد ابرز عناصر الاصلاح الاقتصادي وتعد نقلة نوعية في أداء منظومة التعاقدات للجهات الخاضعة لأحكامه للمساهمة في تحقيق اهداف برنامج الاصلاح الذي يرتكز على زيادة معدلات التنمية وتطوير هيكل الاقتصاد وزيادة معدلات الانتاجية والتنافسية على ضوء تعزيز الشفافية وكفاءة الانفاق واحكامه الجيدة مشددا على اهمية الاهتمام بالكوادر البشرية.

