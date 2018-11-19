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«الأوقاف»: الانتهاء من تعيين 600 خريج من الشريعة في يناير

رضا رشدي
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الإثنين 19 نوفمبر 2018

أكد وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الاسلامية فريد عمادي أنه تم انهاء مشكلة تأخر تعيين خريجي كلية الشريعة بعد الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية بتوفير درجات وظيفية لهم على دفعات على أن تكون الدفعة الأولى خلال الأيام المقبلة فيما ستكون الدفعات الأخرى خلال فترة قصيرة لا تتجاوز يناير المقبل حيث يبلغ عدد الخريجين 600 خريج.
وأضاف عمادي في تصريح صحافي أن موضوع خريجي كلية الشريعة كان محل اهتمام وزير العدل وزير الأوقاف المستشار د فهد العفاسي، حيث توصلت الوزارة بدعم من الوزير العفاسي وتوجيهاته الى الاتفاق مع ديوان الخدمة المدنية على تعيين خريجي كلية الشريعة في الوزارة.
وأوضح عمادي أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بتنمية الموارد البشرية لديها وتحرص على الاستعانة بأصحاب المؤهلات العليا والتخصصات التي تخدم استراتيجيتها ورؤيتها خصوصا من خريجي كلية الشريعة، مبينا أن الخريجين الـ600 تتنوع تخصصاتهم ما بين الفقه والأصول والشريعة والدراسات الاسلامية والعقيدة والدعوة والفقه المقارن والسياسة الشرعية.


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