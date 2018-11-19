loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«المهندسين» تحتفل بمرور 20 عاماً على تأسيس الاتحاد الخليجي اليوم


برعاية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تقيم جمعية المهندسين في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم بقاعة الراية، ولأول مرة احتفالية بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس الاتحاد الهندسي الخليجي، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.
وستقام الاحتفالية بحضور رؤساء الهيئات والجمعيات الهندسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأعضاء في الاتحاد، بالاضافة الى عدد من ضيوف الشرف يتقدمهم رئيس اتحاد المهندسين العرب والأمين العام للاتحاد.
وسيتم خلال الحفل تكريم المؤسسين للاتحاد ورواد العمل الهندسي الخليجي.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة