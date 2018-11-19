وطن النهار

برعاية صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح تقيم جمعية المهندسين في تمام الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم بقاعة الراية، ولأول مرة احتفالية بمناسبة مرور 20 عاما على تأسيس الاتحاد الهندسي الخليجي، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح.

وستقام الاحتفالية بحضور رؤساء الهيئات والجمعيات الهندسية في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأعضاء في الاتحاد، بالاضافة الى عدد من ضيوف الشرف يتقدمهم رئيس اتحاد المهندسين العرب والأمين العام للاتحاد.

وسيتم خلال الحفل تكريم المؤسسين للاتحاد ورواد العمل الهندسي الخليجي.

