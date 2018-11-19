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حديقة حيوان جديدة في الجهراء

اليوسف: تعويض المزارعين جراء الأمطار الأخيرة

عمار الحسيني
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الإثنين 19 نوفمبر 2018

قال مدير عام هيئة الزراعة والثروة السمكية الشيخ محمد اليوسف انه سيتم تعويض اي مزارع متضرر جراء هطول الامطار الاخيرة، وذلك بعد صدور التعليمات من قبل الحكومة بهذا الصدد، مبينا عدم حدوث اي دمار او اضرار كبيرة، حيث ان الامطار يفضلها اي مزارع. وقال اليوسف على هامش المفتوح الثاني للمعارض التراثية والحرفية للمبدعين الكويتيين في حديقة الحيوان، بمشاركة فريق اكسبو (965) وعدد من الفرق التطوعية للمحترفين المبدعين الكويتيين ان الهيئة تعمل على انشاء مشروع حديقة الحيوان في الجهراء، وعلى مساحة تصل لـ1.4 مليون متر مربع، داعيا زوار الحديقة الى المحافظة على نظافتها، لضمان قضاء اوقات ممتعه فيها».
بدوره، قال نائب مدير عام هيئة الزراعة للثروة الحيوانية د. علي القطان ان اقامة مثل هذه الايام المفتوحة تلقى ترحيب واسع من قبل رواد حديقة الحيوان، كما انها تشجع المبدعين الكويتيين على عرض منتجاتهم ومشغولاتهم المحلية، منوها الى ان حديقة الحيوان الجديدة ستكون في جنوب غرب الجهراء، في حين ستكون هناك اخبار سارة عنها قريبا.


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