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تعاون بين «أمنية» وحديقة الحيوان لنشر الوعي البيئي


أعلن القائمون على حديقة الحيوان في منطقة العمرية عن تعاون بيئي مع مشروع «أمنية»، وذلك من خلال وضع نقاط تجميع بيئية برعاية الخطوط الجوية الكويتية، بحضور مدير الحديقة ناصر العطية، وعدد من المسؤولين بينهم عبدالمحسن مصطفى، مشاري الخالد، منى الحملي، ونور حسين، اضافة الى مؤسسي مشروع «أمنية» سناء الغملاس وفرح شعبان.
وقالت الرئيس التنفيذي لمشروع «أمنية» سناء الغملاس في تصريح صحافي ان التعاون مع ادارة حديقة الحيوان ثمرة تواصل منذ عامين تقريبا، حيث كانوا أول المبادرين في دعم مشروعنا البيئي ايمانا منهم في ثقافة الفرز من المصدر نحو تحقيق بيئة سليمة تخلو من الملوثات البلاستيكية، مثمنة جهودهم ودعمهم المستمر. وذكرت اننا كمشروع بيئي كويتي عهدنا على أنفسنا منذ تبلور فكرتنا العمل بجهود مضنية لتحقيق أمنية كويت جديدة، معربة عن الاعتزاز والتقدير والعرفان لكل الجهات والمؤسسات الحكومية والخاصة التي بادرت لدعمنا لمواصلة عملنا انطلاقا من شعورهم الوطني الحريص على ترسيخ الوعي البيئي في المجتمع بإطار الجهود الرامية نحو ايجاد صحية خالية من المخاطر البيئية.


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