وطن النهار

تقدم عضو المجلس البلدي د.حسن كمال بسؤال عن أراضي ومباني وزارة التربية.

وأشار كمال الى ان الدولة منذ نشأتها اهتمت بالتعليم، وتم انشاء العديد من المدارس في جميع المناطق السكنية وغيرها بالاضافة الى انشاء مبانٍ ادارية ومخازن وأخرى مساندة، وازداد التوسع في تخصيص الأراضي لوزارة التربية مع زيادة عدد السكان والتوسع العمراني في الكويت، سائلاً عن عدد ومواقع ومساحة واستعمالات الأراضي التي تم تخصيصها لوزارة التربية ولم يتم اصدار تراخيص بناء فيها الى بداية عام 2018، في جميع المحافظات الست، وماهي عدد ومواقع ومساحة واستعمالات المباني غير المستغلة التابعة للوزارة كالمدارس والمباني الادارية والمساندة في جميع المحافظات، وهل تقوم وزارة التربية بتسليم طلباتها المستقبلية من مدارس وغيرها عند اعداد المخطط الهيكلي للدولة؟ وما هي الآلية الحالية لتقدير الاحتياجات المستقبلية للأراضي الخاصة لوزارة التربية؟ وما جدوى احتفاظ وزارة التربية بأراضٍ فضاء منذ عقود من الزمن، وما هو دور البلدية في متابعة تنفيذ وزارة التربية لمشاريعها على الأراضي المخصصة لها؟