وطن النهار

قام فريق (زاجل) التطوعي بتكريم اللجنة التنسيقية لطوارئ الأمطار والسيول وتقديم الهدايا لهم في زيارة لمقرهم بإدارة الدفاع المدني.

وقالت الناطقة باسم الفريق جنان القناعي لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) أول من أمس السبت ان الدور الذي قامت به (لجنة الطوارئ) أثناء موجة الأمطار الغزيرة التي مرت بالبلاد الأيام الماضية كبير ويحتذى، لافتة الى أن زيارة الفريق ما هي الا «شكر بسيط لرجالات الدولة بكل قطاعاتها لدورهم في حماية الكويت». وأضافت ان نشأة الفريق أتت من حب العمل التطوعي وتقديم المساعدة للآخرين وأيضا «رغبة منا لنشر فكرة التطوع بين الشباب». واشارت الى أن الهدف هو ترسيخ قيم العطاء في المجتمع وإظهار دور الشباب الكويتي في الأعمال الإنسانية مؤكدة أن المثل الأعلى للفريق هو قائد الإنسانية صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد.