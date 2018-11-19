وطن النهار

تحت رعاية وزارة الدولة لشؤون الشباب وبتنظيم نادي الادارة والتسويق أقامت كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت جلسة حوارية ضمن سلسلة جلسات ريادة الأعمال والابتكار أدارها عضو هيئة التدريس في كلية العلوم الادارية د. سعد الناهض، استضاف فيها احدى رائدات الأعمال السيدة لولوة الهديب، وذلك سعيا من الكلية لتثقيف الطلبة ونشر الوعي بكيفية صناعة الابتكار في مجال ادارة الأعمال. بدايةً أوضحت الهديب أنها تخرجت من كلية العلوم الادارية بجامعة الكويت قسم المحاسبة وعملت بعد تخرجها مباشرة في محل والدها chateau de gateaux والذي بدوره أكسبها خبرة عملية لافتتاح محلها الخاص lily coco، لتصبح احدى البارزات في مجال ريادة الأعمال والابتكار. وذكرت أن الشغف وحب العمل هو الدافع الأساسي لتحويل الأفكار الى ابتكارات حقيقة والتي ممكن أن تنبعث من أي شخص وأي مكان فهي ليست محصورة لذوي العقول الفذة أو المبدعة أو لأصحاب الثروة الطائلة، انما هي استغلال وتحليل للفرص الجوهرية مع رؤية متعمقة لما ينقص السوق لتلبية ما يحتاجه. وأضافت أن الدقة والجودة في اختيار المنتج هي الأداة الجاذبة للهيمنة على الفئة المستهدفة، منوها الى أن الفئة المحلية فئة نابضة بالوعي والاداراك لكل ماهو جديد في السوق المحلي والعالمي وذلك لكثرة الاندماج والتواصل مع العالم العربي والغربي. وأكدت الهديب ضرورة استغلال فرصة الانتساب لكلية العلوم الادارية وبذل الجهد في الاستفادة على أكبر قدر ممكن من المعرفة العلمية والميدانية والاستشارية من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في مجال ادارة الأعمال والعلوم الادارية والتسويقية.

وفي نهاية الحلقة تم فتح باب النقاش لاستقبال أسئلة الطلبة، ثم قدم الناهض درعا تذكارية للولوة الهديب، متقدما بجزيل الشكر والامتنان لنادي الادارة والتسويق ولوزارة الدولة لشؤون الشباب على جهودهم المميزة في اثراء الوعي الريادي لدى الطلبة والذي بدوره يدفع عجلة التقدم والازدهار في الوطن.

