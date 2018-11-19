وطن النهار

ثمن وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد ناصر الجبري الجهود المتميزة التى بذلها ابناء وزارة الاعلام اثناء ازمة الظروف المناخية التى مرت بها الكويت.

وقال الجبري في مستهل كلمة بمناسبة تكريمه لابناء وقيادات وزارة الاعلام «يسعدني ان التقي بكم اليوم للاعراب عن خالص التقدير وعظيم الامتنان لجهودكم المتميزة في القيام بتغطية اعلامية كانت نموذجا لعمل الاعلامي بكل المهنية والاحترافية ونقلتم الصورة الحقيقية كاملة للمشاهدين والمستمعين داخل الكويت وخارجها بكل مصداقية وشفافية. لما مرت به كويتنا الغالية من موجة امطار غير مسبوقة وضربتم مثالا لتحمل كامل المسؤولية الوطنية في العمل الاعلامي. كانت محل تقدير القيادة السياسية العليا وفي مقدمتها صاحب السمو امير البلاد الشيخ صباح الاحمد الجابر الصباح وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد الصباح وسمو الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله».

وقال وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب «لقد ترجمتم بكل اخلاص قيم ومعاني الانتماء والولاء للوطن. والتى اكدها تواجد سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء حفظه الله بين اخوانه وابنائه المسؤولين والعاملين في مواقع العمل. لتزويدهم بتوجيهاته وداعما لجهودهم الوطنية. وقد كان لنقل زيارات سموه على الهواء مباشرة ابلغ الاثر لدي نفوس المواطنين في تأكيد حرص الحكومة الموقرة على الوقوف بجانبهم في جميع الاحوال».

وعن البث المباشر قال الجبري «ان القيام بعملية بث مباشر عبر تلفزيون واذاعة الكويت من كل ربوع وطننا الحبيب في ظل الظروف المناخية الطارئة التى مرت بالكويت يمثل عنوانا على قدرة الكوادر الاعلامية الوطنية للقيام بالمهام الموكلة اليها على اكمل وجه. ولم يكن الشئ السهل او اليسير لولا تضافر الجهود بين جميع قطاعات الوزارة، تنسيقا وتعاونا تنفيذا لخطة طوارئ محكمة تم اعدادها مسبقا».

وقال ايضا لقد قمتم بدور وطنى رائع وبرسالة اعلامية رفيعة المستوى من خلال حرصكم على ابراز جهود وزارات ومؤسسات الدولة في جميع المواقع.

وهذا وقد اقيم حفل التكريم على مسرح حمد الرومي في وزارة الاعلام بحضور وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ووكيل وزارة الاعلام طارق المزرم والوكلاء المساعدين ومديري الادارات وقيادات وزارة الاعلام وقد قدم الحفل الاعلامي بسام الجزاف.

