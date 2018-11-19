وطن النهار

تنطلق اليوم فعاليات الملتقى الوقفي الـ 25 ، الذي تنظمه الأمانة العامة للأوقاف تحت شعار «ربع قرن.. في خدمة الوقف» برعاية سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، وذلك لمدة يومين بهدف تسليط الضوء على مسيرة الأمانة العامة للأوقاف وانجازاتها ومشاريعها الخيرية لخدمة الوقف والتي تغطي مساحة كبيرة من الكرة الأرضية كحصيلة لعملها في ربع قرن من الزمان، بالاضافة الى تقديم نماذج وقفية خيرية عالمية في هذا المجال.

وفي هذا السياق أكد نائب رئيس اللجنة التحضيرية للملتقى حمد المير أن الملتقى تجتمع فيه كوكبة من ضيوف دول الكويت الكرام ضيوف الملتقى المشاركين في فعالياته من عدة دول شقيقة وصديقة منها المملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان، والامارات والبحرين، وتونس ومصر، والمغرب، وتركيا، والبوسنة والهرسك، وفرنسا، وصربيا، وكرواتيا، وسلوفينيا، وقرغيزيا، بالاضافة الى الضيوف من داخل الكويت.

وأشاد المير بمسيرة الأمانة العامة للأوقاف والانجازات الضخمة والمتنوعة والمشاريع والمصارف الخيرية التي وصلت الى أصقاع العالم والتي تعد حصيلة عمل الأمانة العامة للأوقاف في ربع قرن من الزمان، مؤكداً ان تلك الانجازات والمشاريع والأعمال الخيرية للأمانة العامة للأوقاف داخلياً وخارجياً، ما كان لها أن ترى النور الا بتوفيق الله وتيسيره أولًا، ثم بالتعاون المثمر بين الأمانة وجميع المؤسسات الرسمية والأهلية والخاصة والتي سيتضمن حفل الافتتاح تكريم كوكبة من هذه المؤسسات كشركاء للنجاح.

واستطرد بقوله: تزامناً مع احتفالية الأمانة العامة للأوقاف بمرور ربع قرن في خدمة الوقف، سيكون معرض الملتقى معرضاً تفاعلياً مميزاً ليحكي حكاية الوقف في الكويت منذ النشأة الأهلية الى المؤسسة الحكومية وصولاً الى العالمية (ملف الدولة المنسقة)، ومروراً بأهم مشاريع الأمانة وانجازاتها محلياً وعالمياً، وذلك باستخدام التقنيات الحديثة والتي منها تقنية الواقع المعزِّز، بالاضافة الى عرض بعض المقتنيات الوقفية وجوانب من الأفلام التي تحكي تاريخ العمل الوقفي في الكويت.

