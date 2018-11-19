وطن النهار

أعربت وكيل وزارة المواصلات م. خلود الشهاب عن اعتزازها بالدور الكبير الذي لعبه موظفو الوزارة الذين عملوا على مدار الساعة، وتحلوا بالمسؤولية العالية والروح الوطنية في أوقات الطوارئ لتأمين خدمة الاتصالات والخدمات التي تقدمها الوزارة دون توقف اثناء هطول الامطار الغزيرة التي تعرضت لها البلاد خلال الاسبوع الماضي.

واشادت الشهاب في تصريح صحافي بالاستجابة السريعة لهؤلاء الجنود المجهولين الذين عملوا بكل اخلاص ومسؤولية خلف الكواليس بعيدا عن عدسات الاعلام والظهور على شاشات التلفاز والصحف اليومية اثناء تأديتهم لواجبهم لتلبية نداء الوطن، مؤكدة انه سيتم تكريمهم يوم غدٍ الثلاثاء، مشيرة الى ان هذا التكريم اقل مايقدم لهم نظير تفانيهم واخلاصهم بعملهم من اجل خدمة الكويت وشعبها.

واكدت ان فرق الطوارئ بالوزارة وزعت توزيعا جغرافيا يغطي جميع محافظات الكويت، مشيرة الى ان هذا الاجراء جاء لتسهيل مهام الفرق بحيث تستطيع الوصول الى المقاسم و التأكد من سلامة عملها فضلا عن اصلاح اي خلل او عطل تسببت به مياه الامطار.

واشارت الى ان فرق الطوارئ استطاعات اثناء عملها تأمين العديد من المقاسم التي تعرضت لانقطاع التيار الكهربائي باعادتها للخدمة فورا من خلال تشغيل مولدات الكهرباء المتوفرة بها.

وأضافت ان فرق الطوارئ بالوزارة لم تكن تعمل بعزلة عن مؤسسات الدولة الاخرى فكان هناك تنسيق مستمر بينها وبين العديد من الوزارات كوزارتي الكهرباء والماء والاشغال وبقية وزارات الدولة المعنية بالحدث.

وأكدت الشهاب أن الخطة التي وضعتها لجنة الطوارئ بالوزارة حققت الاهداف المنشودة منها حيث بينت انه لم تتوقف المقاسم عن العمل كما أن حركة الاتصالات المحلية كانت تسير بشكل طبيعي مما ساعد جهات الدولة ومؤسساتها المعنية بالطوارئ بسهولة التواصل مع بعضها البعض اثناء الحدث.

واضافت ان حركة الاتصالات الدولية من والى الكويت كانت تعمل بشكل طبيعي وأنها لم تتعرض لانقطاع على الرغم من كميات الامطار التي هطلت على البلاد وكان ذلك بفضل من الله ثم بجهود المتابعة المستمرة من فريق الطوارئ الذين استطاعوا تأمين حركتها دون توقف.

مشيرة في الوقت ذاته الى توقف بعض من الخطوط الارضية عن العمل لبعض المنازل والمحال التجارية نتيجة امتلاء المناهيل بمياه الامطار، مؤكدة ان الجهات المعنية بالوزارة تعمل حاليا على اعادتها لسابق عهدها.

وفي ختام التصريح أشادت الشهاب بالجهود التي بذلتها وزارات ومؤسسات الدولة وتعاملها مع الحدث بكل مسؤولية كوزارات (الاشغال العامة - الكهرباء والماء - الاعلام - الداخلية - الدفاع - الحرس الوطني - الادارة العامة للاطفاء - شركة نفط الكويت) وجميع مؤسسات الدولة التي شاركت في هذا العمل، داعية الله سبحانه وتعالى ان يحفظ الكويت وشعبها من كل مكروه في ظل قيادة صاحب السمو أمير البلاد.

