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الجامعة تطلق برامجها التدريبية


ينظم قسم البرامج التدريبية في مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر بجامعة الكويت مجموعة من البرامج التدريبية الخاصة بشهر ديسمبر والتي تطرح يوميا من الأحد إلى الخميس منها برنامج أنشطة منتسوري وذلك خلال الفترة من الثاني إلى 6 ديسمبر المقبل من 5-7 مساء، بالاضافة إلى برنامج اضطراب التخاطب والنطق والكلام وذلك خلال الفترة من 9 إلى 13 ديسمبر من 7-9 مساء، من جانب آخر يطرح القسم برنامج استراتيجيات تدريس ذوي صعوبات التعلم خلال الفترة من 16 إلى 20 ديسمبر من 7-9 مساء، وأيضا برنامج مهارات التعامل مع ذوي الاعاقة خلال الفترة من 23 إلى 27 ديسمبر من 5-7 مساء، وبرنامج تقنيات العلاج النفسي السلوكي باللعب للأطفال من 30 ديسمبر إلى 3 يناير من 7-9 مساء، وعلى صعيد البرامج المتكاملة للاحتياجات الخاصة ينظم القسم البرامج المستخدمة مع الأطفال ذوي اضطراب طيف التوحد (بيكس.تيتش.لوفاس) وذلك خلال الفترة من 16 ديسمبر إلى 3 يناير أيام الأحد - الثلاثاء - الخميس من الساعة 5-7 مساء.
ويطرح القسم ضمن البرامج العامة برنامج التفكير الايجابي والابداع في العمل خلال الفترة 9 إلى 13 ديسمبر يوميا من الأحد إلى الخميس من 7-9 مساء.
وللتسجيل اهاب القسم بضرورة: مراجعة مركز خدمة المجتمع والتعليم المستمر جامعة الكويت - الشويخ مبنى أكاديمية 12 قسم التسجيل والمتابعة خلال الفترة الصباحية من الساعة 8:30 1ظهراً.


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