وطن النهار

قال المدير العام للهيئة العامة للشباب عبدالرحمن المطيري ان الهيئة تعمل على تنظيم العمل التطوعي المرتكز على تدريب الشباب المتطوعين لأداء دورهم باتقان ووضع معايير تسهم في الاستثمار وتعظيم الفائدة من ممارسة هذا العمل على مستوى المجتمع. وأضاف المطيري في بيان صحافي للهيئة أمس الأحد أنه بالشراكة مع مركز العمل التطوعي والعديد من الجهات الحكومية والأهلية والقطاع الخاص ومكتب الأمم المتحدة الانمائي ستعقد الهيئة حلقة حوارية نقاشية في الرابع من شهر ديسمبر المقبل لتوحيد الجهود تحقيقا لأقصى استفادة من العمل التطوعي في البلاد. وأضاف أن هذا اللقاء الذي سوف يتزامن مع الاحتفال باليوم العالمي للتطوع سيشهد مشاركة ممثلين عن الفرق التطوعية وأصحاب المبادرات التطوعية للخروج بتوصيات تسهم في تفعيل آليات العمل التطوعي لادارة المخاطر ومواجهة الأزمات في الظروف التي تستدعي جهودهم.

وأوضح أن هذه الحلقة ستعمل على ايجاد أفضل السبل لتعزيز الأعمال التطوعية وتطوير قدرات الشباب المتطوعين وتدريبهم فضلا عن اضفاء الطابع المؤسسي على هذا العمل لتسهيل تحركهم في أوقات الكوارث والصعبة في المجتمعات.

وذكر المطيري أنه ستتم أيضا دراسة لوضع معايير ومؤشرات للقياس على نجاح الأعمال التطوعية وتوحيد الجهات المنظمة للعمل التطوعي معتبرا أن ولوج الشباب الكويتي في هذه الأعمال هي وسيلة وغاية للتنمية الذاتية والمجتمعية. وشدد على أن الهيئة تسعى مع الشركاء الى تطوير وعي الشباب المتطوعين بما يسهم في بناء شخصيته وبث روح المنافسة بينهم للقيام بالأعمال المفيدة للمجتمع وغرس قيم العطاء والانتاج في نفوسهم وتعزيز العمل الجماعي كما ستتولى الهيئة تنسيق الجهود بين الشباب والمؤسسات والمنظمات المختلفة الداعمة للأعمال التطوعية.

وبين المطيري أن زيادة أعداد المتطوعين وانتشار هذه القيمة الانسانية تعزز من العمل الانتاجي للشباب وتكسبهم خبرات مهمة في حياتهم كما تعزز قيم التعاضد والمواطنة الصالحة بين أفراد المجتمع. وأشار الى أن حرص الهيئة ودعم هذا التوجه لدى الشباب يعنيان باستثمار أوقاتهم في أعمال مفيدة تسهم في تحقيق التنمية والريادة الاجتماعية.

