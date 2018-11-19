وطن النهار

حصل رئيس قسم ادارة التقنية في كلية العلوم الحياتية بجامعة الكويت الدكتور بدر شفاقة العنزي على براءة الاختراع المسجلة تحت رقم US10,045,880B2 من مكتب الاختراع في الولايات المتحدة الأميركية عن الاختراع الذي قام به وهو خافض الحمى المستمر. وحول الاختراع أفاد العنزي أنه من المعروف أن الحمى عبارة عن زيادة درجة حرارة الجسم الداخلية الى مستويات تفوق معدلها الطبيعي عادة بنحو 1-2 س وتختلف باختلاف أسبابها، وقد عمد الانسان منذ القدم على استخدام طرق متعددة لتخفيض ومعالجة الحمى ابتداء من استخدام الطرق البدائية كالكمادات الى أن توصل العلم الى طرق أكثر تطوراً كالأدوية بأنواعها مثل الحبوب والشراب وكذلك بعض الكمادات السليكون المتطورة، موضحاً أنه على الرغم من هذا التطور الا أنه مازالت هناك سلبيات لهذه الوصفات منها كثرة استخدام المواد الكيميائية في الأدوية والتي لها آثار جانبية، وكذلك المدة القصيرة لتأثير الكمادات والتي تحتاج جهداً كبيراً ومراقبة مستمرة للمريض. وأضاف ان الحاجة استدعت تقديم آلية جديدة اذ يقدم هذا المقترح فكرة جديدة لجهاز خفض الحرارة باستمرار والذي من شأنه التقليل من استخدام الأدوية وكذلك خفض درجة حرارة الجسم الى معدلها الطبيعي.

