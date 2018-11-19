وطن النهار

استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بدار سلوى ظهر أمس المستشار بالديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز حيث نقل رسالة شفوية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تضمنت تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى سموه كما تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين كما نقل تهنئة خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بسلامة عودة النائب الأول من رحلة العلاج.

هذا وقد وصل الى البلاد صباح أمس المستشار بالديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز حاملا رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى أخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. وكان في استقباله الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد.

