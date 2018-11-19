loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة
شارك
أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

ناصر صباح الأحمد استقبل الأمير تركي بن محمد آل سعود بدار سلوى

سمو الأمير تلقى رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين


استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد بدار سلوى ظهر أمس المستشار بالديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز حيث نقل رسالة شفوية لسمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية تضمنت تحيات خادم الحرمين الشريفين إلى سموه كما تضمنت العلاقات الأخوية الطيبة التي تربط البلدين والشعبين كما نقل تهنئة خادم الحرمين الشريفين وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بسلامة عودة النائب الأول من رحلة العلاج.
هذا وقد وصل الى البلاد صباح أمس المستشار بالديوان الملكي بالمملكة العربية السعودية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز حاملا رسالة شفوية من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية إلى أخيه صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. وكان في استقباله الشيخ عبدالله ناصر صباح الأحمد.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد

الأكثر

معدل التحويل

تاريخ:

قاعدة دينار كويتي

معدل التحويل

KWD

EUR

GBP

JPY

CAD

AUD

RON

RUB

محول العملات

مجلة بريق الدانة

© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة