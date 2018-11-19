وطن النهار

انطلاقا من الشعور بالمسؤولية بالمساهمة في الجهود المجتمعية لتعزيز النزاهة ومكافحة الفساد، اقامت كلية الحقوق بجامعة الكويت ندوة حول اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وشفافية التطبيق في دولة الكويت بالتعاون مع جمعية الشفافية الكويتية، حاضر فيها رئيس الدولة لشؤون مجلس الأمة م. عادل الجارالله الخرافي وممثل الهيئة العامة لمكافحة الفساد - نزاهة د. محمد بوزبر وعضو هيئة التدريس بكيلة الحقوق-قسم القانون الخاص- أ. د. مدوس فلاح الرشيدي ورئيس جمعية الشفافية الكويتية ا. ماجد المطيري، وعضو مجلس ادارة جمعية الشفافية الكويتية منال الكندري.

وبهذه المناسبة بين رئيس الدولة لشؤون مجلس الأمة م. عادل الجارالله الخرافي دور دولة الكويت ومؤسساتها الحكومية في تطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وتعزيز قيم النزاهة، مشيرا الى اهمية اشتراك المجتمع المدني في جميع الوزارات للحرص على عدم تفشي الفساد، وحسب المعاهدة التي وقعت في 2006 بأن الاجراءات التي تمت بتفعيل الشفافية والمحافظة على مستوى الكويت في المواقع الالكترونية، منوها على دور مجلس الوزراء بدوره في تشكيل اللجنة القانونية التي شاركت فيها جهات كثيرة مع اشتراك المجتمع المدني، وأيضا دور الحكومة في الميكنة للحرص على عدم تفشي الفساد. وبدوره اشار أ. د. مدوس الرشيدي على آلية تنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في الكويت، موضحا ان هذه الاتفاقية اقرتها الجمعية العامة بعام 2003 وصادقت عليها الكويت عام 2006 والتي حدد مقرها في العاصمة قطر 2009، مضيفا اهداف هذا الآلية ان تكون الدول الأعضاء على دراية من الشفافية والنزاهة، والمساعدة في تبادل الخبرات ومواجهة التحديات المختلفة التي طبقت على دولة الكويت في 2013.

ومن جهته أوضح د. محمد بوزبر اهداف الهيئة العامة لمكافحة الفساد وهي ارساء مبدأ الشفافية والنزاهة في المعاملات الاقتصاديه والادارية، وتطبيق اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد وحماية المبلغين عن جرائم الفساد وتعزيز مبدأ التعاون والمشاركة مع الدولة من الرشوة والمتاجرة بالنفوذ وسوء استخدام السلطة ومنع الوساطة والمحسوبية، مضيفا ان من اهم المهام والاختصاصات التي تحرص عليها الهيئة هي وضع استراتيجية وطنية شاملة للنزاهة والشفافية ومكافحة الفساد ومتابعة تنفيذها مع الجهات المعنية وحماية المبلغين عن الفساد وذلك للتنسيق مع الجهات المختصة. ومن جانبه عرف أ. ماجد المطيري الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد ودور مؤسسات المجتمع المدني بتعزيز قيم الشفافية، موضحا دور المجتمع المدني في اضفاء مزيد من الشفافية والمساهمة في اتخاذ القرار والتوعية والحد من الفساد وذلك من خلال مشاركة الهيئات الحكومية في التوعية، مبينا ان هذه الاتفاقية بمثابة اداة وقائية التي تتضمن مراجعة داخلية وخارجية تمكن من تقويم نظام النزاهة في كل دولة من الدول التي صادقت عليها.

وبدورها افادت منال الكندري ان هذه الندوة بعيدة كل البعد عن الأهداف السياسية حيث ان هذه الندوة ليست لالقاء اللوم على اشخاص معينين او لترصد الأخطاء بل هي ندوة توعوية قانونية، مشيرة الى ان للفساد تكلفة اجتماعية واقتصادية وسياسية باهظة والتطبيق الفعلى لهذه الاتفاقية هو مانحتاجه في الوقت الراهن، وفي الختام تم فتح باب الأسئلة والمناقشة للحضور.

