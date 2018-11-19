وطن النهار

بعث صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد ببرقية تهنئة إلى أخيه قابوس بن سعيد المعظم سلطان عمان الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه وأطيب تمنياته بمناسبة الذكرى الثامنة والأربعين للعيد الوطني المجيد لسلطنة عمان الشقيقة، مشيداً سموه بالإنجازات الشاملة والنهضة المباركة التي تشهدها سلطنة عمان الشقيقة، متمنياً سموه له موفور الصحة والعافية ولسلطنة عمان الشقيقة وشعبها الكريم المزيد من التقدم والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لجلالته.

وبعث سموه ببرقية تهنئة إلى أخيه الملك محمد السادس ملك المملكة المغربية الشقيقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة ذكرى عيد الاستقلال للمملكة المغربية الشقيقة، مشيداً سموه بما حققه البلد الشقيق من نهضة تنموية بارزة شملت مختلف المجالات وبالعلاقات التاريخية والوطيدة التي تربط البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا سموه له موفور الصحة والعافية وللمملكة المغربية الشقيقة وشعبها الكريم كل الرقي والازدهار.

كما بعث سموه ببرقية تهنئة إلى ريموندس فيجونيس رئيس جمهورية لاتفيا الصديقة عبر فيها سموه عن خالص تهانيه بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنياً له موفور الصحة والعافية وللبلد الصديق دوام التقدم والازدهار.

وبعث سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ببرقيات مماثلة.

