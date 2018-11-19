وطن النهار

أكد ديوان المحاسبة أهمية تطبيق موضوعي البيانات الضخمة وتدقيق تكنولوجيا المعلومات على الجهات المشمولة برقابته من خلال تشكيل فريق تدقيق يتكون من مدققين ماليين ومدقق قانوني ومختص بتدقيق تكنولوجيا المعلومات. وقال الديوان في بيان صحافي أمس بمناسبة اصداره توصياته الخاصة بزيارته لمكتب التدقيق الوطني الفنلندي أخيرا إن من المهم التنسيق مع الجهات الحكومية لنشر ثقافة البيئة الإلكترونية اللاورقية وأتمتة الخدمات الحكومية العامة والخاصة لتوفير الوقت والجهد في الأنظمة الإدارية. ونقل البيان عن عضو الوفد المشارك مهندس كمبيوتر اختصاصي رئيسي بإدارة تقنية المعلومات فيصل الحقان قوله إن الوفد أوصى بضرورة وضع استراتيجية لتطوير وتأهيل مهارات المدققين الماليين في الديوان بمجال «تكنولوجيا المعلومات» وتخصيص برامج تدريبية عملية.

وأضاف الحقان أنه تمت التوصية بإنشاء فرق عمل متخصصة بالديوان من ذوي الاختصاص والخبرات والمهتمين بالمواضيع التي تم ذكرها للعمل على بناء الإطار العام لمنهجية التطبيق وأهمية مشاركتهم بالمهمات الرسمية والدورات التدريبية المتخصصة.

وأوضح أن الوفد أوصى أيضا بالعمل على تطوير الأدلة الاسترشادية للتدقيق على تكنولوجيا المعلومات بما يتناسب مع اختصاصات الديوان وفق قانون إنشائه والاسترشاد بالأدلة المتوفرة لدى المنظمة الدولية «الانتوساي» والأجهزة الرقابية التابعة لها.

وأفاد بأن التوصيات تضمنت أهمية توحيد النظم الآلية الإدارية والمالية للجهات المعنية والعمل على حوكمتها لضمان دقة البيانات والتركيز على تدقيق البيانات إضافة إلى وحث الجهات على تدريب مدققي الديوان على كيفية استخراج البيانات من الأنظمة الخاصة بها.يذكر أن ديوان المحاسبة أبرم اتفاقية تعاون مشتركة مع مكتب التدقيق الوطني الفنلندي عام 2017 ونصت على تشجيع التعاون المشترك في مجالات اعمال التدقيق وتطوير المهارات المهنية للعاملين لدى الطرفين وتنسيق الجهود في الاجتماعات الاقليمية والدولية.

