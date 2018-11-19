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أول النهار

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سموه استقبل الغانم والمبارك والنائب الأول ووزراء

ولي العهد يرعى اليوم الملتقى الوقفي الـ 25


يشمل سمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد برعايته الملتقى الوقفي الخامس والعشرين الذي تنظمه الامانة العامة للاوقاف تحت شعار «ربع قرن في خدمة الوقف»، وقد أناب سموه وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الاسلامية المستشار د. فهد العفاسي لحضور حفل الافتتاح الساعة التاسعة والنصف صباح اليوم الاثنين في فندق الريجنسي.
واستقبل سموه بقصر بيان صباح أمس رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم.
واستقبل سموه سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك. كما استقبل سموه النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد. واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.
واستقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح.
كما استقبل سموه نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح.


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