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أول النهار

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مشعل الأحمد: الحرس الوطني يفخر بكل منتسبيه الفائقين


استقبل نائب رئيس الحرس الوطني الشيخ مشعل الأحمد رئيس فرع نادي ضباط الحرس الوطني العقيد صالح سالم حمود لاعب منتخب الكويت الوطني ونادي السالمية لكرة القدم وذلك بمناسبة اعتزاله، حيث وجه له الدعوة لحضور مهرجان الاعتزال المقرر إقامته 20 نوفمبر الحالي في مباراة ودية ستقام بين منتخب الكويت مع نظيره المنتخب السوري.
وأكد الأحمد أن الحرس الوطني يفخر بكل منتسبيه الفائقين في جميع المجالات، ولم يدخر جهدا في رعايتهم ليحققوا الإنجازات ويكونوا مثالا يحتذى للأجيال القادمة.
ووجه العقيد صالح سالم الدعوة كذلك لوكيل الحرس الوطني الفريق الركن مهندس هاشم عبدالرزاق الرفاعي لحضور مهرجان اعتزاله.
وأشاد الرفاعي بمسيرة العقيد صالح سالم الرياضية التي ترك فيها بصمات واضحة، ورسم خلالها صورة مشرفة للمؤسسة التي ينتسب إليها.


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