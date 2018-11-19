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أول النهار

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الجار الله استقبل سفيري تونس وإسبانيا


اجتمع نائب وزير الخارجية خالد الجار الله أمس مع سفير الجمهورية التونسية لدى الكويت أحمد بن صغير وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
كما اجتمع الجار الله في وقت لاحق مع سفير مملكة اسبانيا لدى الكويت ألفارو رودريغيث ألفاريث وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
حضر اللقاءين مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم عبداللطيف العمر.


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