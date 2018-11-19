الأولى

قال الأمين العام للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية خالد مهدي امس ان توجه الكويت العام ضمن خطة التنمية هو التحول الى نظام المناقصات والتوريد الالكترونية وتقليص الدورة المستندية بما يحد من الفساد وتعزيز النزاهة.

وجاء كلام الامين العام في تصريح للصحافيين على هامش ورشة عمل بعنوان أفضل الممارسات في المناقصات العامة نظمتها الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية بالتعاون مع معهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية ووزارة التجارة الاميركية والسفارة الاميركية في الكويت.

واضاف مهدي ان مشاريع الميكنة والتحول الى النظم الالكترونية في مختلف جهات الدولة ستصب في صالح تحقيق رؤية الكويت مع ضرورة وجود دعامات لتعزيز الحكومة الالكترونية والاقتصاد الرقمي.واوضح ان هذه الورشة تعد الفعالية الرابعة بين الامانة العامة للمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية ومعهد الكويت للدراسات القضائية والقانونية في اطار مذكرة تفاهم مع وزارة التجارة الاميركية والسفارة الاميركية في الكويت.

وذكر ان ورشة العمل تعزز القدرات لافضل الممارسات القانونية التجارية انطلاقا من اهداف خطة التنمية الرامية الى تعزيز التنافسية بهدف جذب الاستثمار الاجنبي الذي يتطلب الالمام بالممارسات المهنية العالمية.

وأكد ان قانون المناقصات العامة بحاجة الى تطوير مع مرور الوقت، مشيرا الى ان هذا التطوير يواكب تحقيق رؤية الكويت 2035.من جانبه أكد سفير الولايات المتحدة الاميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان اهمية هذه الورشة لتطوير القانون التجاري الدولي ونقل التجارب بين الدول في مجال ممارسات المناقصات العامة وفق افضل السبل.

وقال سيلفرمان ان الشركات الاميركية تتطلع الى زيادة حجم التبادل التجاري مع الكويت، كاشفا انه يبلغ مايقارب 6 مليارات دولار بين الجانبين متطلعا الى المزيد من التبادل التجاري والتعاون الاقتصادي في مجال ادارة الصحة.

واضاف السفير ان سمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد التقى اثناء زيارته للولايات المتحدة الاميركية مع خمسة عشر من اكبر الرؤساء التنفيذيين للشركات الاميركية في سبتمبر 2018 حيث طلب سموه من هذه الشركات المشاركة بفاعلية في جهود الكويت للاستفادة من التكنولوجيا وتطوير المدن الجديدة والجامعات والطرق وتطوير نظام الطاقة والكهرباء والتوسع في استكشاف النفط وصناعة البتروكيماويات وبناء المستشفيات وتطوير الجزر.