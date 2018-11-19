الأولى

استقبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد مساء امس بنادي ضباط الجيش جموعاً من المهنئين من شيوخ وكبار المسؤولين بالدولة والسفراء المعتمدين وقادة الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء والملحقين العسكريين. (طالع ص 05-04)

وأعرب النائب الاول عن خالص شكره وتقديره لوالد الجميع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والى العم عميد الاسرة رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي والى اسرة ال صباح على متابعتهم الدائمة له خلال فترة علاجه. وشكر النائب الاول رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء والنواب والمواطنين والمواطنات واخوانه وابنائه منتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين على ما غمروه من خالص الدعاء الذي كان خير معين له بعد الله عزوجل للعودة الى أرض الوطن سائلا الله عزوجل للجميع دوام الصحة والعافية.