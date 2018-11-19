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أكد اتخاذ إجراءات قانونية ضد المسيئين للكويت في أي بلد

الجارالله: علاقاتنا بسورية مجمدة لا مقطوعة

سميرة فريمش
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الإثنين 19 نوفمبر 2018

اكد نائب وزير الخارجية خالد الجار الله ان الكويت لم تتقدم بطلب لفتح سفارتها في دمشق، موضحا ان العلاقات مجمدة بين البلدين وليست مقطوعة، وذلك وفقا لقرارات الجامعة العربية، مبينا في تصريحات صحافية على هامش احتفال السفارة الفلسطينية بذكرى اعلان الدولة الليلة الماضية ان السفارة في الكويت تعمل بشكل طبيعي لخدمة مواطنيها، الا ان سفارة الكويت في دمشق مازلت مغلقة، لافتا الى ان بعض الدول العربية كانت قد تقدمت بطلبات لاعادة فتح سفاراتها في دمشق.
وفيما يتعلق بالقمة الخليجية المقبلة المقرر عقدها في الرياض اكد الجار الله انها ستعقد بحضور جميع الدول الاعضاء في مجلس التعاون، مشيرا الى انها بادرة تبعث على التفاؤل. وردا على سؤال حول ما اذا كانت وزارة الخارجية ستقوم باتخاذ إجراءات قانونية ضد المغردين المصريين الذين أساؤوا للكويت مؤخرا قال الكويت تتخذ الاجراءات القانونية ضد كل من يسيء لها سواء كان من المصريين أو غيرهم، مشيرا الى ان السفير المصري لدى البلاد سيلتقي اليوم بمساعد وزير الخارجية لشؤون الوطن العربي لبحث موعد انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين.


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