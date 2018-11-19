الأولى

أكد رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم عمق الروابط التاريخية بين الكويت وجمهورية مصر العربية، مضيفاً أنها ستظل قوية ومتينة وراسخة على مستوى القيادة والبرلمان والحكومة والشعبين.

وأوضح الغانم أن الانتقادات التي وجهت الى النائب صفاء الهاشم مقبولة وتحترم لكن الاساءات التي تجاوزت حدود النقد المباح مرفوضة وغير مقبولة، مؤكداً رفض الجانبين الكويتي والمصري لمثل هذه الاساءات. وقال الغانم في تصريح صحافي من المجلس امس لا أريد أن أعيد وأكرر ما قلته سابقا بخصوص العلاقة بين الكويت ومصر على مستوى القيادة والبرلمان والحكومة وعلى مستوى الشعبين الشقيقين.

وأشار الغانم لقد تحدثت كثيراً في هذا الموضوع والمؤكد لا يحتاج الى تأكيد بما يتعلق بعمق الروابط التاريخية بين الكويت ومصر.

وأوضح الغانم أن كل تصريح من أي شخص سواء كان برلمانيا أو غير برلماني فهو يعبر عن نفسه، مضيفاً الأخت صفاء الهاشم كانت لها تصريحات تعبر عن وجهة نظرها وكانت هناك بعض الردود على وجهة نظرها، والردود وفق النقد المباح هذه مقبولة. وقال الغانم ان بعض الردود خرجت عن حدود النقد المباح وخرجت عن حدود الرد على وجهة النظر وأساءت الى صفاء الهاشم اساءات بالغة، مبيناً أن هذا الأمر مرفوض مثلما يرفضه الكثير من المصريين. وذكر الغانم نقول للأخت أم عبد العزيز محشومة عن بعض هذا الكلام، فمن يتحدث عن وجهة نظر راقية فهذا يحترم، لكن من يسيء اساءات بالغة فلا نقبلها على أي طرف سواء كان في الكويت أو في مصر.

وبين الغانم أن لكل شخص الحق في ابداء وجهة نظره، متمنياً من الجميع الأخذ بعين الاعتبار العلاقات التاريخية المهمة والحيوية بين البلدين لاسيما في الوقت الذي نحتاج فيه الى التعاضد والتعاون وتوحيد الصفوف.

وأشار الغانم الى مداخلتيه مع برنامجين في الاعلام المصري تتعلقان بهذا الشأن، مؤكداً أن هذه صفحة طويت وأسدل الستار عليها، وأن العلاقة بين الكويت ومصر ستظل كما كانت قوية ومتينة وراسخة.

وفي ختام تصريحه قال الغانم: غدا الاثنين والثلاثاء ستكون في جنيف اجتماعات مع بعض رؤساء البرلمانات والأعضاء في اللجنة التحضيرية لاجتماع رؤساء البرلمانات مع الأمم المتحدة، وكل الأمور عليها تفاهم بين رؤساء البرلمانات التي رشحت من قبل الجمعية العامة والذي سيتم في يوم واحد.