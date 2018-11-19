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قال مدير مديرية العمليات بالقوة الجوية العميد ركن طيار سيف الحسيني ان الكويت سوف تتسلم الدفعة الاولى من طائرات اليورو فايتر الاوروبية مطلع العام 2020، لافتا الى ان عدد الطائرات التي سوف تقتنيها القوة الجوية من هذا النوع يبلغ 28 طائرة تسلم على مراحل. وأضاف الحسيني في تصريح صحافي عقب تقديم القوة الجوية الايطالية عرضين جويين الاول لطائرة اليورو فايتر والثاني لفريق القوة الجوية الايطالية الاستعراضي الأسهم ثلاثية الألوان على شاطئ الخليج العربي أمس أن هذا العرض يأتي ضمن فعاليات الأسبوع العسكري الايطالي المقام في الكويت والذي يتخلله العديد من الفعاليات الاجتماعات والعسكرية بين الجانبين.

وأوضح الحسيني أن القوة الجوية الكويتية بدأت تقتطف ثمار كلية أحمد الجابر الجوية في تأهيل الطيارين وفنيي الطيران الكويتيين، مشيرا الى ان صفقة اليورو فايتر تتضمن تدريب الطيارين والكوادر الفنية في كل ما يتعلق بالطائرة.