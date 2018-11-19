الأولى

اكد مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب فيصل الكندري ان قانون التقاعد المبكر الذي اشبع نقاشا سيدرج في جلسة 27 الحالي، متمنيا اقراره خلالها.

وبين ان اللجنة بحثت مشروع قانون تنظيم التأمين والاشراف والرقابة عليه وبما يواكب التطورات في هذا المجال واتفقنا على تشكيل فريق فني يضم اللجنة وجهات الاختصاص لاستكمال النقاش. واشار الى ان المالية ناقشت مقترح اعفاء المتوفين من القروض الخاصة ببنك الائتمان ورأت انه يحتاج دراسة شاملة لتحقيق المساواة فقررت دعوة جهات حكومية اخرى لاستكمال النقاش.

وفِي شأن مختلف، تقدم النواب احمد الفضل، حمد الهرشاني، خليل أبل، فيصل الكندري وخالد الشطي باقتراح برلماني تقوم وزارة الداخلية على اثره بربط الاتحادات والاندية والهيئات الرياضية الكترونيا مع «شؤون الاقامة» لاستخراج تأشيرات الزيارة.

من جانبه، دعا النائب عسكر العنزي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الى صرف بدلات وعلاوات مفتشي امن المطار المتوقفة منذ ابريل الماضي.