الأولى

أعلن نائب المدير العام لشؤون الطلبات والتخصيص في المؤسسة العامة للرعاية السكنية أحمد الهداب عن جدول توزيعات المرحلة الاولى لمشروع جنوب مدينة صباح الأحمد وعددها (1815) قسيمة حكومية بمساحة 400 متر مربع (توزيع على المخطط). وأكد الهداب في بيان صحافي امس التزام المؤسسة بخطتها السنوية الخاصة بتوزيعات الوحدات السكنية للسنة المالية الحالية والبالغ عددها 12 الف قسيمة حكومية موزعة على المخططات.

وقال إن استدعاء الدفعة الأولى سيكون يوم بعد غد الاربعاء على أن يكون تسليم بطاقات القرعة يوم السبت الموافق 24 من الشهر ذاته وتوزيع بطاقات الاحتياط يوم الاحد الذي يليه وأن تكون أول قرعة يوم الاثنين الموافق 26 من ذات الشهر.

ودعا الهداب المواطنين أصحاب الطلبات الاسكانية والذي تقدموا برغبتهم بالتخصيص على المشروع الحرص على استكمال اجراءاتهم ومتابعة الجدول والتقيد والالتزام بالمواعيد الإجرائية.

وذكر ان المؤسسة أعلنت عن فتح باب التخصيص على هذا المشروع بتاريخ 15 يوليو الماضي حتى نهاية ديسمبر 2017 وما قبل، مشيرا الى انه على المواطنين الراغبين بالتخصيص على هذا المشروع مراجعة إدارة خدمة المواطن بالمبنى الرئيس للمؤسسة الكائن بمنطقة الوزارات في جنوب السرة أو من خلال المراكز الخارجية التابعة للمؤسسة.