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عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للبيئة امس اجتماعا طارئا ناقش فيه تداعيات هطول الأمطار ومسؤوليات كل جهة على حدة بهدف الحد من الآثار الناتجة عنها وحرصا على سلامة المواطنين والمقيمين ولتجنب المزيد من الضرر والخسائر.

وقال مدير عام الهيئة ورئيس مجلس إدارتها الشيخ عبدالله الحمود في تصريح صحافي عقب الاجتماع ان مجلس الادارة قرر تزويد الهيئة بتقرير من وزارة الاشغال العامة يتضمن الاسباب التي أدت الى حدوث مشاكل الطفح في المجارير والاجراءات التي تم اتخاذها من قبل الوزارة والخطة المستقبلية لمواجهه مثل تلك الحالات. وذكر ان مجلس الادارة قرر ايضا وقف زراعة أشجار «الكوناكاربس» في المناطق السكنية والصناعية والمرافق الحكومية والسماح بإزالتها أو استبدالها بأنواع أخرى دون مراجعة الهيئة العامة للبيئة بناء على ما جاء بالمادة 41 من قانون حماية البيئة.

وأوضح انه تم تكليف البلدية من خلال لجنة المخيمات الربيعية بمسح جميع المواقع المعتمدة والمخصصة للتخييم بالتنسيق مع وزارة الدفاع للتأكد من سلامة تلك المواقع وخلوها من أي أجسام غريبة أو انجراف للتربة نتيجة السيول على أن يتم منح التراخيص للموطنين بعد التأكد من جاهزية الموقع للتخييم.

وشمل القانون ايضا انه «يستثنى من ذلك ما تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون لدواعي التنمية وفي كل الاحوال يتم الالتزام بتعويض ما تم اقتلاعه من المسطحات الخضراء والاشجار».