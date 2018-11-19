وطن النهار

استقبل النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد مساء امس بنادي ضباط الجيش جموعاً من المهنئين من شيوخ وكبار المسؤولين بالدولة والسفراء المعتمدين وقادة الجيش ووزارة الداخلية والحرس الوطني والادارة العامة للاطفاء والملحقين العسكريين.

وأعرب النائب الاول عن خالص شكره وتقديره لوالد الجميع صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد القائد الأعلى للقوات المسلحة وسمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد والى العم عميد الاسرة رئيس الحرس الوطني سمو الشيخ سالم العلي والى اسرة ال صباح على متابعتهم الدائمة له خلال فترة علاجه. وشكر النائب الاول رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك والوزراء والنواب والمواطنين والمواطنات واخوانه وأبناءه منتسبي وزارة الدفاع من عسكريين ومدنيين على ما غمروه من خالص الدعاء الذي كان خير معين له بعد الله عزوجل للعودة الى أرض الوطن سائلا الله عزوجل للجميع دوام الصحة والعافية.

واكد النائب الاول ان هذا الاستقبال يأتي ليتسنى له شكر الجميع على ثمين ما غمروه من دعوات واهتمام واطمئنان وسؤال طوال فترة علاجه معربا على امتنانه على هذه المشاعر الطيبة والتي هي محل اعتزاز وتقدير وعرفان وتعكس ما جبل عليه ابناء الكويت من ترابط ومودة وتلاحم سائلا الله عزوجل ان يعين الجميع للعمل دائما نحو كل ما من شأنه تحقيق الأمن والامان والعزة والرفعة والاستقرار لهذا الوطن الغالي تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء. حضر الاستقبال رئيس الاركان العامة للجيش الفريق ركن محمد الخضر ووكيل وزارة الدفاع الشيخ احمد المنصور ونائب رئيس الاركان الفريق ركن الشيخ عبدالله النواف. واعضاء مجلس الدفاع العسكري والوكلاء المساعدون بوزارة الدفاع.

