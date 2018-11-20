وطن النهار

تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد اتصالا هاتفيا مساء أول من أمس من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة اطمأن خلاله على صحة سموه كما هنأ سموه بسلامة عودة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد من رحلة العلاج كما استعرض القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

هذا وقد عبر صاحب السمو أمير البلاد عن بالغ شكره وتقديره على ما أبداه أخوه خادم الحرمين الشريفين من طيب المشاعر، معبرا سموه عن اعتزازه بهذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين متمنيا لخادم الحرمين الشريفين بأن ينعم بموفور الصحة ودوام العافية.

وتلقى سموه اتصالا هاتفيا مساء أول من أمس من أخيه الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة اطمأن خلاله على صحة سموه كما هنأ سموه بسلامة عودة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد من رحلة العلاج كما استعرض القضايا ذات الاهتمام المشترك وآخر المستجدات على الساحتين الاقليمية والدولية.

وقد عبر صاحب السمو أمير البلاد عن بالغ شكره وتقديره على ما ابداه الشيخ تميم من طيب المشاعر، معبرا سموه عن اعتزازه بهذه المبادرة الأخوية التي تجسد عمق أواصر العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين، متمنيا لسموه بأن ينعم بموفور الصحة ودوام العافية.

كما تلقى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد اتصالا هاتفيا عصر أمس من أخيه صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس وزراء مملكة البحرين هنأ سموه خلاله بسلامة عودة النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد من رحلة العلاج كما تناول العلاقات التاريخية والوطيدة بين البلدين والشعبين الشقيقين.

هذا وقد عبر صاحب السمو أمير البلاد عن بالغ شكره وتقديره على ما ابداه سموه من طيب المشاعر.

