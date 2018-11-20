وطن النهار

اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أمس مع وفد من أعضاء الكونغرس الأميركي الذي يزور البلاد وتم خلال اللقاء استعراض مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وقد أشاد أعضاء الكونغرس بالدور الهام والكبير الذي تلعبه دولة الكويت عبر سياستها الخارجية المتوازنة الداعمة لأمن واستقرار المنطقة مؤكدين على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.

حضر اللقاء مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم عبداللطيف العمر ومساعد وزير الخارجية لشؤون الأميركيتين الوزير المفوض ريم محمد الخالد وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى دولة الكويت لورانس سيلفرمان. كما اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله أمس مع سفير جمهورية مصر العربية لدى دولة الكويت طارق القوني وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. كما اجتمع الجارالله في وقت لاحق مع سفير مملكة بوتان لدى دولة الكويت تسيرنج جيلتشن بنجور وتم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين إضافة إلى تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر اللقاءين مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب نائب الوزير السفير أيهم عبداللطيف العمر.

