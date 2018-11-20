وطن النهار

واصلت جمعية الهلال الأحمر حملتها «الشتاء الدافئ» الاغاثية لصالح الاشقاء السوريين في الدول المجاورة لسورية من خلال مقر الحملة لهذا الاسبوع في مجمع الكوت. وقال نائب رئيس مجلس ادارة جمعية الهلال الاحمر انور الحساوي في تصريح صحافي أمس ان الحملة التي انطلقت منذ اسبوعين خلال تبرعات وهبات أهل الخير ليس هدفها فقط توفير وسائل التدفئة بل إحياء لآمال الاسر النازحة وتهيئة بيئة متكاملة لهم لمواجهة ظروف الشتاء القاسية. واضاف ان جمعية الهلال الاحمر اعتادت اطلاق حملة «الشتاء الدافئ» سنويا مع حلول فصل الشتاء من كل عام لمساعدة الأسر المتعففة قبل أن تزيد الظروف الجوية من معاناتهم في ظل عدم توافر الاحتياجات اللازمة. واوضح الحساوي ان من ضمن مشاريع الحملة تقديم المساعدات الانسانية مثل التي تختص بالتدفئة والإيواء والبطانيات بالاضافة الى تقديم السلة الغذائية للنازحين واللاجئين في لبنان والأردن لاسيما ان معظمهم من الاطفال والنساء. ودعا جميع الأفراد والمؤسسات في المجتمع الكويتي الى دعم هذه الحملة بتبرعاتهم ومساعداتهم المادية، مضيفا انه يمكنهم التبرع عبر موقع جمعية الهلال الاحمر الكويتي الرسمي او التبرع من خلال مقر حملتهم في مجمع الكوت او زيارة الجمعية في منطقة الشويخ. كما ذكر ان ما تقدمه الجمعية للأشقاء السوريين ما هو الا امتداد للخطة الإنسانية العامة التي تنفذها جمعية الهلال الاحمر وترجمة عملية لتوجيهات سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بدعم الوضع الإنساني للاجئين بمتابعة مباشرة من أعضاء الجمعية.

ودعا الحساوي جميع الاسر المتضررة من الامطار اللجوء الى جمعية الهلال الاحمر لتقديم المساعدات لهم سواء من اجهزة الكترونية او كهربائية او أثاث.

