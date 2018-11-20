وطن النهار

تحت رعاية رئيس مجلس امناء جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية الشيخة عايدة سالم العلي الصباح وباستضافة من جامعة الكويت انطلق امس ملتقى «وعد الذكاء الاصطناعي: الحاضر والمستقبل»، وذلك ضمن مجموعة من الفعاليات العلمية التي تقيمها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، وذلك تزامنا مع معرض الكويت الدولي للكتاب 43.

وفي كلمتها الافتتاحية رحبت الشيخة عايدة سالم العلي بالضيوف والمشاركين من الحضور، مشيرة الى ان «هذه التظاهرة العلمية تلبي رؤية صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد امير الكويت وقائد العمل الانساني في جعل الكويت مركزا تجاريا وماليا وتقنيا متقدما».

وتوجهت بالشكر لمؤسسة الكويت للتقدم العلمي على تنظيم هذا الملتقى بالتعاون مع جائزة سمو الشيخ سالم العلي الصباح للمعلوماتية، كما اشارت في حديثها الى اهمية العلم وأن وعد العلم للانسانية هو تحقيق رخائها في هذا الكوكب الزاخر بالنعم، فبه اكتشف الانسان ما حوله، وبه يعيد اليوم تشكيل حياته الثقافية والاجتماعية والاقتصادية».

ولفتت الى ان اهمية هذا الملتقى تنبع من تقديمه مقترحات لتوجيه التعليم، وتأهيل الناشئة والشباب للمستقبل القادم ليكونوا مستعدين لمواكبة المتغيرات في سوق العمل والمتطلبات المتجددة، فمن المتوقع ان يتنامى سوق الوظائف المرتبطة بصنع الروبوتات وبرمجتها وتشغيلها وصيانتها، بعد ان اصبحنا نعيش عصر البيانات الضخمة.

ومن جانبه بين مدير عام مؤسسة الكويت للتقدم العلمي د. عدنان احمد شهاب الدين انه للعام الثاني على التتابع، وبالتزامن مع معرض الكويت الدولي للكتاب، تختار المؤسسة موضوعا علميا من الموضوعات المهمة على الساحة العلمية، فتقيم ملتقى علميا لمناقشة تداعياته على دولة الكويت، مصحوبا بفعاليات ثقافية موجهة للأسرة والأطفال والناشئة لنشر الوعي حول الموضوع الملتقى.

وأشار د. شهاب الدين الى ان المؤسسة باقامتها لهذا المؤتمر تجدد التزامها بأداء دور رائد في دعم الجهود الوطنية الرامية الى تحويل الاقتصاد الكويتي الى اقتصاد المعرفة، وذلك من خلال شراكاتها مع المؤسسات الوطنية والمنظمات الاقليمية والدولية، بما يخدم المجتمع الانساني.

وأكد ان النمو المتسارع في مجال الذكاء الاصطناعي، والتطورات في تعلّم الآلة، وأجهزة الذكاء الفائق، جميعها تعمل على توسيع مجالات الذكاء الانساني، وتحقق العديد من توقعات الخيال العلمي الذي يؤثر بالفعل تأثيراً عميقا في مدى واسع من التطبيقات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية.

ومن جهته اكد سفير الولايات المتحدة الأميركية لدى الكويت لورانس سيلفرمان حرصه على دعم التحضيرات للمؤتمر، وحضور ممثلين عن السفارة حفل الافتتاح وجانباً من الفعاليات.

ويذكر انه يشارك في هذا الحدث المتميز اكاديميون وباحثون ومهندسون ورواد اعمال من المختصين بمجالات الذكاء الاصطناعي من الكويت والدول العربية والولايات المتحدة الأميركية، لعرض احدث الأبحاث والتطورات في ثلاثة محاور اساسية ويشارك من جامعة الكويت كل من د. ثلايا الفوزان ود. عبد الله المطوع.

